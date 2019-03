Doña Elena, sobre el polémico viaje del rey: "no he oído nada, he estado trabajando"

El príncipe de Asturias ha manifestado tras visitar al rey en el hospital que su padre abandonará "muy pronto" el centro médico, mientras que la infanta Elena ha afirmado, a preguntas de los periodistas, que no ha oído nada de la polémica sobre el viaje a Botsuana porque ha estado trabajando.

Tras acompañar a don Juan Carlos durante casi una hora en el hospital donde se recupera de su intervención quirúrgica en la cadera, el príncipe se ha detenido ante los numerosos periodistas congregados junto a la entrada del centro médico para indicar que el rey se encuentra bien y "saldrá muy pronto".

Algunos informadores han alzado la voz para preguntar a don Felipe si está preocupado por la polémica generada en torno al viaje privado del rey a Botsuana durante el que se fracturó la cadera en una caída accidental, pero don Felipe entraba ya en su vehículo para abandonar el hospital.

Minutos después ha abandonado el centro médico doña Elena -también después de una visita de más de tres cuartos de hora-, quien ha señalado que don Juan Carlos se encuentra bien y, al ser preguntada por cómo está asimilando el rey todas las críticas que ha recibido por su viaje a Botsuana, ha comentado: "no he oído nada, he estado trabajando".

El rey ha recibido asimismo a última hora de la mañana una segunda visita de la reina, que ha permanecido en el centro médico casi tres horas y ha almorzado junto a don Juan Carlos en la habitación donde se encuentra ingresado, con el menú que ofrecía hoy el hospital, consistente en verduras y un segundo plato a elegir entre carne o pescado.