La Reina demanda a una agencia de contactos por utilizar su imagen

AGENCIA DE CONTACTOS ASHELY MADISON

Doña Sofía alega que "se atenta contra su derecho al honor". En esta ocasión, no ha utilizado los servicios de la abogacía del Estado, sino que ha acudido al decano del colegio de abogados. No obstante, esta no es la primera vez que esta agencia utiliza imágenes de miembros de la realeza. Ya usó en 2011 una imagen del Rey con Bill Clinto y el Príncipe Carlos, aunque en esa ocasión el monarca no emprendió acciones legales.