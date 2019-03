Rajoy saluda al "señor presidente del Gobierno" al comienzo de su intervención en el Pleno

LAPSUS EN EL PLENO DEL CONGRESO

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, provocó las risas de los diputados al subir a la tribuna del Pleno del Congreso y comenzar su intervención saludando al "señor presidente del Gobierno", como cuando estaba en la oposición. Tras los aplausos, continuó con sorna: "No me refería a ninguno de ustedes, no sé por qué aplauden".