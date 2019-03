Rubalcaba a Rajoy: "Le pido que dimita porque es lo mejor para España y los españoles"

La sesión de control de este miércoles ha estado protagonizada, nuevamente, por el cruce de reproches entre los de una bancada y los de la otra, con la corrupción como argumento esgrimido. El 'caso Bárcenas' y la polémica surgida alrededor del exmarido de la ministra de Sanidad han saltado una vez más al Congreso con las acusaciones a las que el Gobierno contesta con las medidas y el trabajo realizado en el campo económico.

Sin embargo, esta sesión ha comenzado con una novedad de forma, en dos ocasiones durante la primera media hora de sesión dos grupos han pedido al Presidente del Gobierno su dimisión, el primero ha sido Alfredo Pérez Rubalcaba. "Le pido que renuncie, que lo deje porque usted no puede resolver la crisis política que tiene España". Así se ha dirigido el líder de la oposición a Mariano Rajoy, pidiéndole que "dimita porque creo que es lo mejor para España y para los españoles".

Tras Rubalcaba y con más contundencia, Joan Coscubiela pidió la convocatoria de elecciones porque el Presidente "no tiene autoridad, ni credibilidad".

No se amilanó el Gobierno y ante las insistentes acusaciones tiró de guión y se limitó a recordar a los diputados las reformas emprendidas durante la crisis. Rajoy se encargó de responder a Rubalcaba y lo hizo con un argumento ya manido: "tiene tantos problemas en su grupo, que le obligan a hacer esos papelones". Y además, aprovechó para volver a pedirle al líder de los socialistas que haga lo que él ya ha realizado al hacer pública su declaración de la renta.

El jefe del Ejecutivo ha confirmado además que va a promover que los partidos políticos se sometan también a la Ley de Transparencia, que en estos momentos se encuentra tramitándose en el Congreso. Así lo ha anunciado en la sesión de control en respuesta a la portavoz de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, quien le ha preguntado sobre la corrupción política y, en concreto, sobre si sigue creyendo en que esta lacra "no es un problema para España y para la democracia.

A Coscubiela quien ha dado respuesta ha sido la vicepresidenta. Soraya Saénz de Santamaría le replicó que "más que la credibilidad de la democracia, a usted lo que le preocupan son los votos".

Los dardos de los diputados también apuntaron hacia la ministra de Sanidad que aseguró que no pensaba dimitir "porque tengo el respaldo del Presidente del Gobierno" y además ha añadido que "la cacería contra mí no me va a doblegar".