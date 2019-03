Rajoy rechaza tajante que el PP esté en crisis y dice que es un valor seguro

El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que "en absoluto" se puede decir que el PP esté en crisis y ha recalcado que su fuerza política es "un valor firme y seguro". En declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Partido Popular Europeo previa a la cumbre de la UE, Rajoy ha sido preguntado por la situación del PP después de la dimisión de la presidenta del partido en el País Vasco, Arantza Quiroga, y las reacciones a unas declaraciones del ministro Cristóbal Montoro, Ante la cuestión de que si de todo ello se puede deducir que el PP esté en crisis, el jefe del Ejecutivo lo ha negado tajantemente y ha asegurado que su partido está "animado y contento".

Además, ha explicado que se trata de la fuerza política más grande de España y con representación en todos los ayuntamientos aunque "a veces se gana y a veces se pierde". Ha añadido que al PP le ha tocado vivir una etapa muy dura porque los últimos cuatro años no han sido nada fáciles y ha pasado en España "casi de todo".



"Pero aquí estamos y podemos decir con orgullo que si hace tres años se nos señalaba como el enfermo de Europa, hoy está al frente de la recuperación económica y es el país que más crecimiento y más empleo genera y el que tiene mejores perspectivas de futuro", ha recalcado. También ha reiterado que el PP "no es un invento de hace media hora" y ha insistido en que se trata de "un valor seguro y firme" que ve los próximos cuatro años con optimismo si no se cambia la política económica.