Rajoy: "El mejor Estado social es aquel que genera empleo"

Durante la presentación del Plan de Apoyo a las Entidades de Acción Social en el Palacio de la Moncloa, junto a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y representantes del Tercer Sector, el presidente del Gobierno ha subrayado que "toda la política del Gobierno para hacer un país más justo, más prospero, en el que las personas sean más iguales, tienen que ir dirigida a la creación de empleo".



En este sentido, ha señalado que el Gobierno dedica 150.000 millones de euros a pagar pensiones y seguro de desempleo, frente a 30.000 millones de euros al resto de ministerios, la mitad a gastos de personal. "Por eso es tan importante generar empleo, para poder hacer otras políticas", ha subrayado Rajoy, quien ha apuntado que también el Ministerio de Economía y el de Hacienda hace política social con su trabajo.



Rajoy ha asegurado que le gustaría "poder destinar más recursos" a la sanidad, a la educación y a las pensiones, pero ha insistido en que España no puede seguir endeudándose y tiene que generar sus propios recursos mediante la creación de empleo.



En cualquier caso, ha indicado que "incluso hoy en la situación de dificultad" por la que atraviesa el país, España disfruta de un sistema sanitario y educativo público "muy bueno, gratuito y universal", así como un sistema de pensiones que atiende a 9 millones de personas, algo que no tienen "muchos países con un nivel de renta muy importante". "Nuestro reto capital es poder mantener este sistema y mejorar", ha señalado.



Asimismo, ha mostrado su disposición para ayudar a las ONG y entidades del tercer sector "a cumplir su función social", que es "muy importante", porque "las administraciones llegan a muchos sitios, pero no pueden llegar a todas partes". En este marco, ha apuntado la modificación del sistema de distribución de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF para hacerla "más justa.



Por su parte, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha subrayado que la política social es una las prioridades del Gobierno y se ha referido a los 3.200 millones de euros destinados por el Gobierno para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad, pago de deudas de comunidades autónomas y ayuntamientos a ONG, conciertos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales.



Concretamente, de esos 3.200 millones de euros, más de 1.000 millones de euros se destinarán para transferencias a entidades que desarrollen proyectos de ayuda a las familias, infancia, mayores y personas con discapacidad. En concreto, 687 millones de euros para las CC.AA. y 332 millones para las entidades locales. Asimismo, se destinarán 1.986 millones de euros a los impagos de conciertos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales.



Mato ha reivindicado el papel "fundamental" de las organizaciones del tercer sector porque llega "allí donde la Administración Pública no puede llegar" y ha señalado que son un "ejemplo permanente de compromiso y de entrega". Asimismo, ha señalado la importancia de la modificación para considerar a estas entidades como colaboradoras de la administración general del estado.



Por su parte, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Collado, ha señalado que la crisis económica está teniendo unos "efectos devastadores para millones de personas" y ha apuntado que "no pueden darse soluciones efectivas" a esta situación "sin contar con el tercer sector", que agrupa a ONG que trabajan en distintos ámbitos, como la discapacidad o la tercera edad.



En este sentido, ha asegurado que son "necesarias medidas de apoyo" como el plan presentado este jueves y se ha felicitado de que el Gobierno sea "muy consciente y sensible al deterioro que la crisis está provocando en la ciudadanía" y "lidere la política social" con este tipo de iniciativas.