Rajoy, sobre la lucha contra el terrorismo: "Ganarán la justicia y las personas de bien"

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, ha acudido a la vigésima reunión interparlamentaria del PP y ha pronunciado un discurso en su clausura en el que ha vuelto a recalcar que España está en el camino de salir de la crisis.

El dirigente del PP, además, ha dicho que han mantenido sanidad, educación y sistema de pensiones: "España ha salido de la UVI tras corregir una buena parte de los desequilibrios de la economía y se ha conseguido preservando los grandes servicios públicos".

Rajoy ha admitido que todavía quedan cosas por hacer: "Todavía no está todo bien, pero va mejor. Los esfuerzos no han sido en vano y hay que preservar en el empeño. Todo estará infinitamente mejor al final de la legislatura. Habrá creación de empleo y crecimiento sostenible".

El presidente del Gobierno se acordó también de las víctimas del terrorismo: "Son momentos duros y difíciles para todos, especialmente para las víctimas del terrorismo. Esta batalla la van a ganar la justicia y las gentes de bien".

Para terminar, tuvo palabras para Cataluña y sobre el desafío soberanista de Artur Mas: "No queremos levantar fronteras entre vínculos que no se pueden romper ni entre afectos que no se pueden superar. Nosotros ahí no vamos a estar de ninguna de las maneras. España es el país más antiguo de la Unión Europea".

Rajoy dejó claro que la Constitución es soberana: "El PP estará siempre con la Constitución, que es la que aglutina las reglas del juego y las normas de convivencia votadas por la inmensa mayoría de los españoles. Sería bueno saber para qué quieren reformarla. Lo que es irreformable es la soberanía nacional que es del conjunto del pueblo español".