Rajoy: "No aceptaré que nadie juegue con la soberanía nacional"

EN LA CLAUSURA DE LA CONVENCIÓN DE NUEVAS GENERACIONES

El presidente del Gobierno ha asegurado que las políticas del Partido Popular "están en el futuro" y por ello no va a aceptar "políticas del pasado". Además ha reconocido que a lo largo de su legislatura se han tomado medidas "difíciles" pero las ha considerado necesarias para salir de la crisis porque "no hemos venido al Gobierno a no hacer nada, sino a decidir y a gobernar".