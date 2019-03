Rajoy: "Nos ha tocado hacer en dos años lo que no se ha hecho en ocho"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho balance este lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP de sus primeros 100 días de mandato. "Hace poco más de 100 días llegamos en una situación de extrema dificultad. La cara más visible son las cifras de desempleo. Hay mucha gente que ha perdido nivel adquisitivo, se han producido cierres de empresas", ha explicado.

"Detrás de todo esto y en el origen están las causas que nos han traído hasta esta situación, y por tanto hay que actuar sobre ellas. Son un déficit público inasumible, la falta de crédito y la falta de competitividad", ha enumerado Rajoy.

Además de recordar las medidas que ha adoptado el Gobierno y algunas de las que va a poner en marcha, Rajoy anunció un plan contra el fraude fiscal, contra el fraude a la Seguridad Social y en el cobro de la prestación del desempleo.

"Si el anterior Gobierno hubiera cumplido su compromiso hasta el 6%, este año tendríamos que reducir 18.000 millones menos y el año que viene 10.000 millones menos", ha insistido el presidente del Gobierno. De esta manera, considera que "nos ha tocado hacer en dos años lo que no se ha hecho en ocho".

Mariano Rajoy entiende que "el esfuerzo deben hacerlo también las CCAA y las corporaciones locales, por la misma razón que lo hace el Gobierno. Ahora no es el momento de autopistas, ni pabellones ni aeropuertos. No hay una alternativa, no es por ganas de fastidiar. No tenemos más remedio que tomar estas decisiones".

Finalmente, ha confíado en que "si hacemos las cosas bien, y seguimos por la senda reformista, España saldrá adelante y fortalecida. Cuando el Gobierno actúa movido por el interés general de los españoles las cosas salen adelante. Y eso es lo que va a pasar".