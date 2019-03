Rajoy: "El fútbol ayudó a que la gente estuviera mejor durante la crisis"

Mariano Rajoy de muestra distendido y perfectamente adaptado a su nueva vida de ex, trabajando de lunes a viernes de registrador de la propiedad. No teme a sufrir soledad: "A veces cuando eres presidente del Gobierno y tienes que tomar alguna decisión difícil, también estás solo"". Y además: "Cuando eres presidente del Gobierno no vas prácticamente a ningún sitio, no vas a un restaurante, no vas al bar...", en cambio ahora quiere recuperar, entre otras cosas, la costumbre de ir al fútbol, una de las aficiones que disfruta, tanto el previo al partido como el post. Cree que "el fútbol ayudó a que la gente estuviera mejor esos años", los de la "crisis brutal" que se sufrió.

Incluso dice que va al mercado: "Sobre todo en Galicia, acompaño alguna vez a mi mujer al supermercado". Y "como muchos días en casa y ceno todos los días". Dice que tiene los mismos amigo de toda la vida y que "sigo siendo muy parecido a como era cuando llegué a la presidencia del Gobierno".