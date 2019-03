Rajoy: "Los del PP son candidatos preparados y cualificados, no estamos para amateurismos"

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha puesto en valor la experiencia y la cualificación de sus candidatos a las elecciones del 24 de mayo frente a los que presentan otras nuevas formaciones, en alusión a Podemos y Ciudadanos. "No estamos para amateurismos", ha proclamado. Así se ha pronunciado en la convención que el PP celebra en el Palacio de Congresos para presentar el programa marco autonómico de las elecciones de mayo y sus cabezas de cartel en las 13 comunidades que concurren a los comicios, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Rajoy ha posado con todos sus candidatos en una foto de familia antes de los discursos.

"Los candidatos del PP son políticos preparados, cualificados, saben de lo que hablan y saben lo que hacen, tienen experiencia. No estamos para amateurismos en los tiempos en que vivimos. Conocen palmo a palmo cada rincón de su autonomía porque la han recorrido en muchas ocasiones", ha proclamado. Rajoy ha defendido el programa electoral que el PP presenta en toda España a las elecciones frente a las "ocurrencias mediáticas" de otros. "Nosotros no vamos a suprimir ningún medio de locomoción", ha exclamado, en alusión a la última propuesta de Ciudadanos sobre el AVE. El PP, ha proseguido, se presenta con medidas "realistas" que cuentan con el "aval" y la "experiencia" de muchos años.

Rajoy ha garantizado que el PP no va a tener "mentalidad derrotista" ante las próximas citas electorales porque no la ha tenido nunca y ha mostrado su total rechazo a las "manzanas podridas" que hay "en todas partes". El presidente del PP ha señalado que su partido no se ha rendido nunca y nunca ha dejado de pensar que su horizonte es la defensa de España y de los intereses generales del país. El jefe del Ejecutivo ha elogiado la labor de los políticos y ha subrayado que la inmensa mayoría son "honrados, sensatos, equilibrados y eficaces".