Rajoy admite que se podían haber hecho las cosas mejor en el 'caso Bárcenas'

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido que se podían haber hecho mejor las cosas en relación con el llamado 'caso Bárcenas' pero ha subrayado que también se aprende de los "errores". Dicho esto, ha subrayado que respetará las decisiones que tomen los tribunales y ha dicho que lo importante es que este tipo de casos no se vuelva a repetir en el futuro.

Rajoy: "Si puedo, no remodelaré el Gobierno en toda la legislatura"

"¿Qué podíamos haber hecho las cosas mucho mejor? Estoy convencido de que sí, pero también se aprende de los errores y las equivocaciones", ha declarado, para añadir que han pasado "más de tres años desde ese asunto" y que Luis Bárcenas ya dejó la tesorería del PP a "los cuatro o cinco meses".

Rajoy ha descartado una crisis de Gobierno antes de fin de año y, en la medida de lo posible, ha dicho que no lo hará en todo su mandato. No tengo intención de hacer ninguna remodelación del Gobierno antes de Navidad y, si puedo, no lo hará en toda la legislatura", señaló.

"No voy a generar tensiones pero no dejaré que se rompla la soberanía nacional"

Además ha subrayado que todos sus ministros han trabajado "con mucha intensidad". "Han sido valientes y yo les estoy muy agradecido a todos", ha remarcado.

Sobrepasado el ecuador de la legislatura, Rajoy ha reconocido que aún se tomarán algunas medidas pero no tan relevantes. Ha asegurado que no habrá más subidas del IVA, ni tan siquiera en 2015. También ha confirmado que el techo de revalorización de las pensiones en época de bonanza será del IPC más el 0,5 % y que el "suelo" mínimo se mantendrá en el 0,25 %. Ha recordado que las pensiones subirán este año entre el 1 % y el 2 % y ha pronosticado que el IPC podría finalizar 2013 con un crecimiento del 0,4 % o del 0,5 %.

Sobre la consulta independentista, el jefe dle Ejecutivo ha confiado en el "seny" catalán ante el debate sobre el futuro de Cataluña y ha asegurado que él no provocará tensiones, pero "de ninguna manera se va a romper la soberanía nacional".

Rajoy ha insistido en que el objetivo esencial en Cataluña y en toda España es hacer frente a la crisis económica y ha recordado medidas adoptadas para hacer frente a las deudas autonómicas como el plan de pago a proveedores.