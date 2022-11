¿Quiénes se beneficiarían de una reforma del delito de malversación?

El Gobierno está abierto a estudiar una reforma del delito de malversación en caso de que se presenten las enmiendas correspondientes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recalcado que es un delito "desproporcionado". Asimismo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo estudiará "en profundidad" modificar el delito en el Código Penal si algún grupo lo propone.

La malversación es un delito especial de apropiación indebida del patrimonio público o administración desleal del mismo que solo puede comerse por una autoridad o funcionario público. Se regula en los artículos 432 a 435 del Código Penal, dentro de los delitos contra la Administración Pública.

Esta reforma del delito es la última petición que ha hecho ERC y que pone encima de la mesa el pacto de los presupuestos en Cataluña con el PSC. "En la tramitación del de sedición se puede plantear modificar el delito de la malversación", ha comentado Bolaños en una entrevista en la Cadena Ser.

Los beneficiados ante una modificación

¿Quiénes saldrían beneficiados? Sobre todo, los cuatro condenados del 'procés' por sedición y malversación: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. También algunos de los huidos, como Carles Puigdemont, Clara Ponsa, Lluís Puig y Antoni Comín; y una veintena de ex altos cargos de la Generalitat que aún no juzgados. José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, y otros condenados por los ERE también pueden ver reducida su condena.

"La regulación del delito de malversación es muy desigual, porque no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que el que aquel que no se lo lleva", es lo que argumentaba la titular de Defensa este lunes. "No sé que regulación habrá si se presenta la enmienda y si finalmente se aprueba", decía. Lo que está claro para Robles es "que no es igual el que se lucra que el que no".