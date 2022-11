Robles resalta la "desproporción" del delito de malversación: "No es lo mismo quien se lleva el dinero que aquel que no"

Tras el anuncio de la proposición de ley para reformar el delito de sedición, en las últimas horas crece la polémica de una modificación del delito de malversación bajo el marco de la sentencia contra el expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Ante esto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha remarcado la "desproporción" del delito.

Robles, quien además es magistrada y que fue miembro del Tribunal Supremo (TS), también ha abordado en 'Espejo Público' la polémica de la reforma del delito de sedición. La ministra no asegura ni desmiente una reforma del delito de malversación: "estamos en una democracia y se pueden presentar las enmiendas correspondientes".

Sobre todo lo que rodea a Griñán, la titular de Defensa ha remarcado que "la regulación del delito de malversación es muy desigual, porque no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que el que aquel que no se lo lleva". Hablaba de una regulación que "no es justa". "No sé que regulación habrá si se presenta la enmienda y si finalmente se aprueba". Lo que está claro para Robles es "que no es igual el que se lucra que el que no".

Carga contra el PP por "secuestrar" el CGPJ

Respecto a la reforma del delito de sedición, Robles aclara que "aquí hay una decisión política". "Y cuando hay una decisión política se puede criticar o no. Una decisión que el presidente del Gobierno ha anunciado durante mucho tiempo cuando cuando hubiera mayoría, para buscar la concordia".

La concordia "es el escenario en el que España se ha movido siempre, incluso en tiempos de la transición". En esos tiempos "que muchos ahora rememoran". "Entiendo que se pueda no estar de acuerdo", indica la ministra de Defensa. A Margarita Robles "le tira la vena de jurista". Cree que a la hora de dar los argumentos, no puede ser que esos argumentos no se corresponden con la realidad.

"No se deja desprotegida la Constitución", aclara Robles. "No se tocan los delitos relativos a la Constitución en los que se encuentran la rebelión". "La sedición tiene otra reforma dentro del marco del delito contra el orden público", puntualizaba. Carga contra aquellos (PP) "que llevan cuatro años incumpliendo la Constitución, cuatro años, y tomando como rehén el CGPJ, me parece inadmisible".

"Hablan de la Justicia quienes bloquean" el CGPJ. Vuelve a incidir en que el CGPJ está "secuestrado por el PP". "Parece que aquí se despenaliza, no hay ninguna despenalización. Hay una pena privativa de libertad que va incrementado con inhabilitación a quienes ocupan un cargo público", matizaba.