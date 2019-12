El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó que el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras goza de inmunidad como europarlamentario electo, pese a no haber sido autorizado a cumplir ciertos requisitos previos por el derecho interno español, por el Tribunal Supremo que le juzgaba por la organización del referéndum del 1-O. El TJUE resuelve así la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal Supremo español. El informe del abogado general del TJUE, Maciej Szpunar, defendía que el líder de ERC debería haber sido reconocido como eurodiputado tras las elecciones del 26-M, pese a que no pudiera culminar los trámites porque el Supremo no le dio permiso para acudir al Congreso. Veamos las consecuencias,que pueden ser más importantes para Carles Puigdemont y Toni Comín, que para el mismo Junqueras. Y también en las negociaciones para la investidura.

Negociaciones con ERC

ERC esperaba esta decisión del TJUE mientras negocia la investidura de Pedro Sánchez. El reconocimiento de la inmunidad como parlamentario europeo se conoce en vísperas, además, de su congreso. Ya ha pedido la libertad de Junqueras y que se anule el juicio. Lo primero depende de cómo actúe el Tribunal Supremo a la hora de interpretar la decisión del TJUE. Cabe pedir el suplicatorio a la cámara europea, pero la sentencia es firme. La Gran Sala de Luxemburgo, precisamente, deja en manos del Tribunal Supremo español "apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza" Junqueras por el artículo 9 del protocolo 7 sobre privilegios e inmunidades de la UE, de acuerdo al derecho europeo.

El propio Junqueras ha tuiteado que se han vulnerado sus derechos y los de "2.000.000 de ciudadanos que nos han votado". Reclama la nulidad de la sentencia y la libertad de todos los encarcelados.

Los eurodiputados de ERC, JxCat y la CUP han proferido gritos de "libertad" en el Parlament tras conocerse que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En los pasillos de la cámara catalana, abrazos también del portavoz de JxCat, Eduard Pujol, con varios diputados de su grupo y saludos y felicitaciones del presidente de la Generalitat Quim Torra al resto de miembros del Govern. Por su parte, el diputado de Ciudadanos Nacho Martín Blanco ha acusado a los diputados independentistas de "manipular" las noticias. "Es ridículo que ustedes quieran hacer pasar a su parroquia esto como victoria al estado de derecho español", ha afirmado. "Es inmunidad, no impunidad, y desde el momento en que son electos, no antes, que es lo que pretenden", ha añadido Martín Blanco.

Más importante para Puigdemont

La decisión de la corte europea puede afectar indirectamente al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, huidos en Bélgica desde finales de octubre de 2017 y reclamados por las autoridades judiciales españolas por presunta sedición y malversación por el referédum ilegal del 1 de octubre de ese mismo año, pero sobre los que no pesa una condena. Esos dos políticos independentistas consiguieron sendos escaños en los comicios europeos por la lista de JxCat (Lliures per Europa), pero tampoco fueron reconocidos como miembros del Parlamento Europeo al no haber retirado el acta en Madrid, y también han reclamado al tribunal de Luxemburgo. La respuesta del TJUE a Junqueras podría arrojar luz sobre su situación, tanto en lo relativo a la condición de eurodiputados que solicitan como en lo tocante a la euroorden que tramita Bélgica, cuyo proceso ha sido aplazado hasta febrero a expensas de conocer las decisiones de la justicia europea respecto a su inmunidad. Comín y Puigdemont disponen de su propia denuncia contra el Parlamento Europeo en el Tribunal General de la UE, entre otras vías abiertas para reclamar la inmunidad que consideran que les ampara. Sus abogados, que habían rebajado expectativas sobre el efecto de la sentencia sobre Puigdemont y Comín, ahora pueden cambiar de opinión.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido la "libertad inmediata" para el líder de ERC, Oriol Junqueras, y ha celebrado la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): "Aún quedan jueces en Europa". Libertad inmediata para Junqueras. El TJUE defiende los mismos criterios que hemos defendido contra el Parlamento Europeo y las autoridades españolas, que han intentado alterar el funcionamiento de la democracia europea", ha afirmado Puigdemont desde su cuenta en Twitter tras conocer la decisión.

El cambio en la situación de Puigdemont, si se confirma, puede tener consecuencias también directas en la política catalana. Sobre todo si se convocan elecciones, dado que el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, está pendiente de otra sentencia, la que le podría inhabilitar como candidato por no retirar las pancartas en favor de los presos durante la campaña electoral.