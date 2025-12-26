El juez cita a Patricia Uriz, exmujer de Koldo García, como imputada el próximo 20 de enero

La Audiencia Nacional ha citado a Patricia Uriz, expareja de Koldo García, como investigada en el 'caso Koldo'.

El juez, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, lo hace después del informe de la UCO sobre los pagos en Ferraz a Koldo y Ábalos.

De esta forma, Moreno llama a la exmujer de Koldo para interrogarla en el marco de las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y no por los pagos en metálico del PSOE, según fuente jurídicas recogidas por Europa Press.

El pasado mes de junio, Ismael Moreno dio su negativa a cerrar la investigación contra Uriz al existir "indicios racionales" de un presunto delito de blanqueo de capitales.

Patricia Uriz solicitó que la investigación fuese archivada, incidiendo en que desde el inicio de la instrucción no se ha podido evidenciar su participación en esta trama.

El juez apunta a un posible delito de blanqueo de capitales

En cambio, tal y como recoge Europa Press, Moreno ha asegurado que "aunque podría ser que no existen indicios racionales de criminalidad sobre los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, sí que existen respecto del delito de blanqueo de capitales".

El juez se mostró a favor de la postura de la Fiscalía, que le recordó los informes que apuntan a "maniobras para ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas por otro de los investigados y pareja de la misma". En concreto, hace referencia a una búsqueda de "asesoramiento legal" con el objetivo de que una vivienda "sea donada a Koldo García".

El auto, recogido por Europa Press, expresa que "no procede al sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones respecto a la investigada, sin perjuicio de lo que resulte en el transcurso y/o avance de la investigación".

Patricia Uriz y los pagos en efectivo del PSOE

Cabe señalar que Uriz también se le relaciona con los pagos en efectivo del PSOE. Su nombre aparece en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que examina el caso.

Una de las claves que apuntan a ello es una conversación entre Koldo García y su mujer, donde ella le dice: "Ya tengo el sobre de Ferraz. Te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí?".

Durante la etapa de Ábalos como ministro, este vivía en una residencia oficial ubicada en la calle Balbina Valverde. Dicha dirección a la que podría haber aludido la mujer de Koldo cuando preguntó: "Te lo llevo en el coche a Balbina?".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.