José Luis Quintana preside la gestora del PSOE extremeño hasta que se celebre el congreso extraordinario

El delegado del Gobierno en Extremadura, el socialista José Luis Quintana Álvarez, es quien presidirá la Comisión Gestora que coordinará la actividad del PSOE en la región hasta que se celebre el congreso extraordinario tras la debacle electoral y la dimisión del líder regional, Miguel Ángel Gallardo.

Ha sido este miércoles cuando la Secretaría de Organización del PSOE ha nombrado la composición de dicha comisión que estará formada, además, por los siguientes vocales: María José Pulido Pérez, Gonzalo Romero Barba, Carmen Yáñez Quirós, Pablo Iglesias Ordóñez, Ana María Fernández Rodríguez, José María Ramírez Morán e Irene Pozas García.

A partir de este momento, la Comisión Gestora se encargará de garantizar el funcionamiento organizativo y convocar y supervisar los procesos democráticos internos hasta que se elija la nueva Ejecutiva Regional.

La dimisión de Miguel Ángel Gallardo

Miguel Ángel Gallardo presentó el lunes su dimisión como secretario general de los socialistas extremeños por los malos resultados electorales en los comicios autonómicos del 21 de diciembre, a la vez que anunció que no renuncia a su acta de diputado autonómico, algo que, decía, nadie le ha pedido.

Al término de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional, que se celebró en la sede del partido en Mérida y que se prolongó dos horas y media, Gallardo anunció que Ferraz aprobaría una gestora que se hará cargo del partido hasta el próximo congreso autonómico.

