Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Extremadura

José Luis Quintana preside la gestora del PSOE extremeño hasta que se celebre el congreso extraordinario

Miguel Ángel Gallardo dimitió hace unos días tras la debacle electoral del pasado domingo.

Jos&eacute; Luis Quintana

José Luis QuintanaEFE

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

El delegado del Gobierno en Extremadura, el socialista José Luis Quintana Álvarez, es quien presidirá la Comisión Gestora que coordinará la actividad del PSOE en la región hasta que se celebre el congreso extraordinario tras la debacle electoral y la dimisión del líder regional, Miguel Ángel Gallardo.

Ha sido este miércoles cuando la Secretaría de Organización del PSOE ha nombrado la composición de dicha comisión que estará formada, además, por los siguientes vocales: María José Pulido Pérez, Gonzalo Romero Barba, Carmen Yáñez Quirós, Pablo Iglesias Ordóñez, Ana María Fernández Rodríguez, José María Ramírez Morán e Irene Pozas García.

A partir de este momento, la Comisión Gestora se encargará de garantizar el funcionamiento organizativo y convocar y supervisar los procesos democráticos internos hasta que se elija la nueva Ejecutiva Regional.

La dimisión de Miguel Ángel Gallardo

Miguel Ángel Gallardo presentó el lunes su dimisión como secretario general de los socialistas extremeños por los malos resultados electorales en los comicios autonómicos del 21 de diciembre, a la vez que anunció que no renuncia a su acta de diputado autonómico, algo que, decía, nadie le ha pedido.

Al término de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional, que se celebró en la sede del partido en Mérida y que se prolongó dos horas y media, Gallardo anunció que Ferraz aprobaría una gestora que se hará cargo del partido hasta el próximo congreso autonómico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las novedades del discurso del rey Felipe VI: de pie, imágenes con drones y desde el Palacio Real

Felipe VI en su tradicional mensaje de Navidad

Publicidad

España

El rey Felipe VI en el mensaje de Navidad

Discurso de Navidad del Rey Felipe VI, streaming en directo

José Luis Quintana

José Luis Quintana preside la gestora del PSOE extremeño hasta que se celebre el congreso extraordinario

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa

Choque en el PSOE de Aragón: cinco miembros socialistas rechazan ir en las listas con Pilar Alegría

Salomé Pradas junto a Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo
DANA

Feijóo remite a la jueza sus whatsapps con Mazón el día de la Dana: "Un puto desastre va a ser esto, presi"

Pedro Sánchez en el acto de cierre de campaña de las elecciones extremeñas
Pedro Sánchez

Crecen las críticas a Pedro Sánchez desde dentro de su partido: "El PSOE no tiene nada que ver con Vox, pero tampoco con Junts, Podemos ni Bildu"

Pedro Sánchez felicita la navidad a los militares de misión en el extranjero: "Sois la mejor versión de España"
Pedro Sánchez

Pedro Sánchez felicita la navidad a los militares de misión en el extranjero: "Sois la mejor versión de España"

El presidente del Gobierno ha mantenido este miércoles la tradicional videoconferencia con las misiones desplegadas en el exterior.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra
Extremadura

Rodríguez Ibarra pide al PSOE que deje gobernar a Guardiola: "Sabemos hasta donde pueden llegar, pero Vox me horroriza"

El expresidente de la Junta de Extremadura ha propuesto facilitar la elección de la candidata del PP para que el partido de Abascal no entre en el gobierno regional.

Felipe VI en su tradicional mensaje de Navidad

Las novedades del discurso del rey Felipe VI: de pie, imágenes con drones y desde el Palacio Real

José Luis Ábalos

José Luis Ábalos pide al Supremo ser juzgado por un jurado popular en el 'caso mascarillas'

El exministro José Luis Ábalos durante un pleno del Congreso

Ábalos recomienda varios de los libros que le aportan "reflexión y consuelo" desde la cárcel

Publicidad