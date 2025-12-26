Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Extremadura

¿Quién es José Luis Quintana? El 'hombre de confianza' de Sánchez elegido para presidir la gestora del PSOE extremeño

Formó parte del Comité Organizador de las primarias socialistas que llevaron a Pedro Sánchez a liderar el partido.

Jos&eacute; Luis Quintana en rueda de prensa

José Luis Quintana en rueda de prensaEuropa Press

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Tras los malos resultados en las elecciones de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo decidió dimitir de su cargo y el PSOE ha puesto en marcha una nueva etapa de transición protagonizada por José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, que ahora presidirá la Comisión Gestora que sustituirá a la ejecutiva saliente en la dirección hasta la celebración de un congreso regional extraordinario.

Trayectoria y experiencia

José Luis Quintana Álvarez es un veterano político socialista con una extendida vida pública en Extremadura y el PSOE, ocupando cargos relevantes tanto en la administración autonómica como a nivel municipal. Nacido en 1960 en Don Benito, llegó a ser alcalde de la misma localidad, una de las más importantes de la provincia de Badajoz, entre 2015 y 2023. Una vez abandonó el cargo comenzó a ejercer como delegado del Gobierno en Extremadura, representando al Ejecutivo central en la comunidad autónoma.

También desempeño durante años cargos en diferentes órganos de la Junta de Extremadura, en funciones como la de director general de Financiación y Medios Agrarios, director general de Política Agraria Comunitaria y consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Fomento.

Confianza de Ferraz

Quintana es considerado un hombre de máxima confianza por parte del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya que estuvo en el Comité Organizador de las primarias socialistas que llevaron a Sánchez a liderar el partido. Esta cercanía al Ejecutivo ha sido señalada como una de las claves para su elección al frente de la Comisión Gestora, al tratarse de un momento tan delicado para el socialismo extremeño tras los resultados electorales.

Dicha comisión estará compuesta por ocho miembros, con representación de diferentes ámbitos del partido en Extremadura. Su principal cometido será el de garantizar el funcionamiento organizativo del PSOE regional, además de convocar y supervisar los procesos democráticos internos de cara al próximo congreso extraordinario, momento en el que se elegirá la nueva Ejecutiva Regional.

El nombramiento se produce en un momento convulso en el que la presión interna y externa del partido es máxima tras el batacazo electoral, con el objetivo de estabilizar y 'resetear' la estructura del partido y preparar un futuro inmediato de reconstrucción política en la región.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Lee el texto íntegro del discurso de Navidad del rey Felipe VI 2025

El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena

Publicidad

España

José Luis Quintana en rueda de prensa

¿Quién es José Luis Quintana? El 'hombre de confianza' de Sánchez elegido para presidir la gestora del PSOE extremeño

María Jesús Montero

Montero se pronuncia sobre la derrota en Extremadura: "El rival del PSOE en las elecciones ha sido la abstención"

Imagen creada para una noticia de crispación política

Prohibido hablar de política: Las redes y otros motivos por los que la crispación puede llegar a un punto de "ruptura total"

Feijóo y Narbona
REACCIONES DISCURSO

PP y PSOE respaldan el llamamiento de Felipe VI a la "convivencia" frente a las críticas de Sumar y Podemos

El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena.
MENSAJE DEL REY

Los detalles y símbolos del mensaje de Navidad del rey Felipe VI: de pie y en el Salón de Columnas

El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena
Discurso del rey

Lee el texto íntegro del discurso de Navidad del rey Felipe VI 2025

El rey Felipe VI ha pronunciado este martes su tradicional mensaje de Navidad, un discurso en el que apela a la convivencia democrática. Hace una mirada al pasado, el presente y el futuro de España.

Felipe VI
Mensaje Navidad

El rey Felipe VI apela a la "convivencia" en su discurso: "Los extremismos y radicalismos se nutren de falta de confianza y desinformación"

Felipe VI construye su discurso de Navidad alrededor de la "convivencia", la "base de nuestra vida democrática".

Felipe VI

Discurso de Navidad del Rey Felipe VI, video completo

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana

José Luis Quintana preside la gestora del PSOE extremeño hasta que se celebre el congreso extraordinario

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa

Choque en el PSOE de Aragón: cinco miembros socialistas rechazan ir en las listas con Pilar Alegría

Publicidad