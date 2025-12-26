¿Quién es José Luis Quintana? El 'hombre de confianza' de Sánchez elegido para presidir la gestora del PSOE extremeño

Tras los malos resultados en las elecciones de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo decidió dimitir de su cargo y el PSOE ha puesto en marcha una nueva etapa de transición protagonizada por José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, que ahora presidirá la Comisión Gestora que sustituirá a la ejecutiva saliente en la dirección hasta la celebración de un congreso regional extraordinario.

Trayectoria y experiencia

José Luis Quintana Álvarez es un veterano político socialista con una extendida vida pública en Extremadura y el PSOE, ocupando cargos relevantes tanto en la administración autonómica como a nivel municipal. Nacido en 1960 en Don Benito, llegó a ser alcalde de la misma localidad, una de las más importantes de la provincia de Badajoz, entre 2015 y 2023. Una vez abandonó el cargo comenzó a ejercer como delegado del Gobierno en Extremadura, representando al Ejecutivo central en la comunidad autónoma.

También desempeño durante años cargos en diferentes órganos de la Junta de Extremadura, en funciones como la de director general de Financiación y Medios Agrarios, director general de Política Agraria Comunitaria y consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Fomento.

Confianza de Ferraz

Quintana es considerado un hombre de máxima confianza por parte del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya que estuvo en el Comité Organizador de las primarias socialistas que llevaron a Sánchez a liderar el partido. Esta cercanía al Ejecutivo ha sido señalada como una de las claves para su elección al frente de la Comisión Gestora, al tratarse de un momento tan delicado para el socialismo extremeño tras los resultados electorales.

Dicha comisión estará compuesta por ocho miembros, con representación de diferentes ámbitos del partido en Extremadura. Su principal cometido será el de garantizar el funcionamiento organizativo del PSOE regional, además de convocar y supervisar los procesos democráticos internos de cara al próximo congreso extraordinario, momento en el que se elegirá la nueva Ejecutiva Regional.

El nombramiento se produce en un momento convulso en el que la presión interna y externa del partido es máxima tras el batacazo electoral, con el objetivo de estabilizar y 'resetear' la estructura del partido y preparar un futuro inmediato de reconstrucción política en la región.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.