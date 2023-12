Puigdemont carga contra Sánchez por el uso del catalán en la UE: "Las oportunidades hay que aprovecharlas"

Impulsar el uso del catalán en la Unión Europea (UE) fue una de las promesas del PSOE a Junts per Cat para el voto a Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Dipuutados. Meses más tarde y tras registrar la ley de amnistía, el líder de la derecha nacionalista catalana, Carles Puigdemont, carga contra Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo. "Fíjese, hoy le hablo en su lengua materna pero no puedo hacerlo en la mía", ha lamentado.

Pedro Sánchez se encuentra en Estrasburgo bajo el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Allí el líder de Junts se ha dirigido al jefe del Ejecutivo. "En su mensaje de vídeo usted anunciaba ambición y reivindicaba a la Europa de las personas que atiende a sus necesidades y demandas. Otras Presidencias anteriores se han expresado de forma similar y seguro que lo volveremos a escuchar en el futuro. El problema de Europa nunca han sido las promesas. El problema de Europa es el incumplimiento de esas promesas", ha comenzado.

Porque del "incumplimiento nace la desconfianza", dice Puigdemont. Una "desconfianza" que puede "poner en riesgo incluso un proyecto tan sólido como el de la Unión Europea". "La Europa de las personas no es nada si no se las escucha y si no se les pone en el centro de las decisiones. Fíjese, hoy le hablo en su lengua materna pero no puedo hacerlo en la mía", ha denunciado.

"Millones de europeos que tenemos el catalán como lengua materna no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra lengua materna porque esa Europa de las personas de la que usted debía defender no nos incluye si hablamos en catalán. Nuestra libertad de expresión en esta cámara vale menos que la suya". "Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables", ha sentenciado.

Una promesa sin incumplir

El pasado martes también reprochó al presidente del Gobierno la ausencia del catalán en Europa. Mostró su disconformidad con el aplazamiento del debate en Europa de la oficialidad de las lenguas cooficiales y culpó al PP de "españolizar la política europea" y de querer que esta medida no salga adelante.

"Han españolizado la política europea más allá de lo que nos podíamos permitir, y han acabado provocando situaciones delirantes como la del ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, liderando la oposición a la propuesta del Estado" para que una lengua que también se habla en Italia no pueda ser oficial en la UE, manifestaba Puigdemont.