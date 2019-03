El PSOE pide que Rajoy explique por qué figura en la supuesta financiación ilegal del PP

La portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha considerado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería acudir a los Juzgados para "explicarse y ser escuchado", ya que su nombre aparece en los supuestos cobros en negro del Partido Popular, como el de la secretaria general del partido, Maria Dolores de Cospedal.

"Cada vez que Cospedal va al Juzgado se hace más necesaria la presencia de Rajoy", ha señalado Rodríguez durante su intervención en las jornadas 'Igualdad desde la diversidad' que se celebran en Ferraz y a pesar de que en la entrevista concedida a la agencia Bloomberg "Rajoy dijo que hay cosas que nunca se podrán probar".

La portavoz socialista ha considerado "espeluznante" tanto el cara a cara virtual celebrado entre Cospedal y el extesorero del PP, Luis Bárcenas, como el hecho de que los ciudadanos vieran ayer al extesorero a través de un plasma como un día vieron a Rajoy.

"Parece de verdad que lo único que en Génova que no es en diferido y simulado es la entrega de dinero negro. Eso parece ser que siempre va en mano", ha señalado la portavoz, tras pedir que se siga investigando la supuesta financiación ilegal del PP para llegar al final del asunto. "¿Cómo no se va a poder investigar si hablamos de donaciones ilegales?", se ha preguntado.

Por otro lado, la portavoz ha arremetido contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por acusar a los desempleados de cometer fraude cuando su partido supuestamente ha cobrado sobresueldos en B. "Hay que tener valor", ha ironizado.

Según Rodríguez, el hecho de que Santamaría no se disculpe demuestra que hizo esas acusaciones "a sabiendas" y no porque le dieran mal los datos. "Si quiere buscar fraude no hace falta irse a valles lejanos y altas montañas, solo tiene que ir a Génova y preguntar un poco", ha dicho, tras considerar las declaraciones de la vicepresidenta un "espectáculo lamentable".

Contundencia contra la corrupción

En cualquier caso, Rodríguez ha resaltado la importancia de luchar contra la corrupción porque está desacreditando a una clase política que ya ha sido "muy humillada". Todo lo que ha ocurrido, ha explicado la portavoz socialista, ha hecho que los ciudadanos olviden todo lo que se ha conseguido con la política a lo largo de los años.

A su parecer, hay que ser "absolutamente contundente" contra la corrupción y llegar al final de cada investigación para que la sociedad perciba que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que los responsables "son castigados". "No son políticos, son delincuentes", ha aseverado.