El empresario Javier Pérez Dolset explica por qué empujó a Víctor de Aldama: "Iba a agredir a Leire Díez"

La gran tensión vivida este miércoles en la comparecencia de Leire Díez en un hotel de Madrid pasará a la historia. En este entuerto ha habido 3 protagonistas: la ya mencionada Leire Díez, señalada como 'fontanera' del PSOE, Víctor de Aldama, el comisionista envuelto en el 'caso Koldo' al que supuestamente Leire Díez ordenó silenciar, y el empresario Javier Pérez Dolset, vinculado a las supuestas actuaciones de Leire Díez para maniobrar contra la UCO.

Víctor de Aldama se ha encarado con Leire Díez cuando ha terminado su intervención y en ese momento Javier Pérez Dolset ha reaccionado violentamente, empujando a Aldama. Horas después, Pérez Dolset explicaba en RAC1 por qué se ha comportado así: "Yo estaba en la puerta. De repente ha aparecido este señor que ha entrado como un rayo hacia ella y bueno, el resto ya lo habéis visto. Yo estaba bastante lejos y he tardado en llegar ahí. Se ha montado una tangana...es que este iba a agredirla. Gracias a que también había un montón de periodistas ahí que se han puesto en medio y lo han intentado parar y tal. Pero vamos, si no, esto termina no sé cómo".

Toda la escena ha sido caótica, con Aldama lanzando amenazas inquietantes, como "no sabe lo que acaba de hacer", añadiendo "ni el presidente del Gobierno ni Santos Cerdán". Todo entre una nube de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas que se agolpaban hacia los protagonistas de la escena. "Os ha mentido, es toda una pantomima. Se está riendo de todos los españoles. Esta señora es una sinvergüenza. ¿Un trabajo periodístico? "¿Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel o a un civil como a mí?", ha expresado Aldama.

Tras lo ocurrido, Leire Díez ha presentado una denuncia contra Víctor de Aldama por amenazas, intento de agresión y acoso, según han confirmado fuentes socialistas. Preguntado por Leire Díez, Javier Pérez Dolset ha asegurado que estaba con ella y estaba "razonablemente entera".

La relación entre Leire Díez y Aldama

Aldama acusa a Leire Díez y a Javier Pérez Dolset de buscar trapos sucios contra él y contra la UCO para desacreditarle por todo lo que está diciendo del Gobierno y del PSOE. Por eso, dice Aldama, que han ofrecido indultos y tratos de favor al empresario Alejandro Hamlyn y al guardia civil Rubén Villalba.

