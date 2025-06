Las contradicciones de Leire Díez: lo que dice ante los medios no concuerda con los audios filtrados

Esta mañana Leire Díez ha declarado ante los medios en una rueda de prensa que no ha dejado indiferente a nadie. Tras días de silencio, la periodista ha intentado explicar su papel en la trama en la que se ha visto envuelta tras la revelación de unos audios.

Sin embargo, sus declaraciones no concuerdan con los audios publicados por 'El Confidencial' y las informaciones de otros medios, dejando una serie de contradicciones que no hacen más que aumentar las dudas sobre su verdadero papel.

Díez ha comenzado insistiendo en desvincularse de cualquier representación oficial o institucional. "Mi trabajo es mi trabajo, en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni representación de nadie", ha declarado. También ha querido dejar claro que "ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE", intentando despejar cualquier sospecha sobre su vinculación formal con el partido o con el Gobierno.

Pero la realidad que muestran los audios filtrados es muy distinta, porque hace apenas nueve dís, 'El Confidencial' reveló una conversación por videoconferencia entre Leire Díez y Alejandro Hamlyn, un empresario investigado en una trama de hidrocarburos. Ahí, Díez no solo se ofrece a mediar, sino que le propone que: "Yo te puedo sentar con Fiscalía o te puedo proponer que te sientes con Fiscalía", le dice a Hamlyn. Cuando este le responde que está en Dubái, Díez le dice que "No pasa nada, los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema".

Estas declaraciones ponen en entredicho la versión oficial de Díez, pues aunque afirma actuar de manera independiente, en las grabaciones se ofrece a facilitar un encuentro con la Fiscalía a un empresario bajo investigación, mostrando ser una persona con bastante influencia.

"Todo lo demás viene dado"

La situación se torna aún más cuando se analiza el resto de los audios. En ellos, Díez muestra un claro interés en conseguir información comprometida sobre Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, responsable de investigaciones delicadas para el Gobierno. "Lo que quiero es cortarlo cuanto antes", dice sobre Balas. Pero Hamlyn necesita "saber qué pasa con mi tema". Díez le tranquiliza afirmándole que "si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado".

En otro de los audios, el empresario Javier Pérez Dolset amplía la oferta de la periodista, dejando claro que lo que se estaba negociando iba mucho más allá de una simple conversación: "Te lo digo así a lo bestia, un acuerdo con la abogacía del Estado y la fiscalía".

Las informaciones publicadas por La Razón y El Mundo van a más. La Razón, ha publicado un audio de Dolset donde habría contado a otro empresario investigado que tenía a un agente dispuesto a atacar internamente a la UCO, con la consigna de "salvar al soldado Ábalos". El plan era utilizar a un guardia civil que acusaría a sus compañeros de realizar montajes judiciales a cambio de dinero.

Por su parte, El Mundo asegura que Díez se reunió con Rubén Villalba, agente implicado en la trama Koldo, y le transmitió que "los de arriba del Gobierno quieren atacar a la UCO", pidiéndole además que frenara a Víctor de Aldama.

