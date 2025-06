Leire Díez denuncia a Aldama por amenazas, intento de agresión y acoso

Leire Díez presentará una denuncia contra Aldama por amenazas, intento de agresión y acoso, según han confirmado fuentes socialistas. El altercado ha tenido lugar en la rueda de prensa celebrada en un hotel madrileño, donde Díez comparecía para dar explicaciones sobre los audios de la Unidad Central Operativa (UCO).

Según relatan las fuentes, la idea era terminar la comparecencia, hablar con los medios y enseñar los documentos, pero al verle venir directo, se ha tenido que levantar. Ha sido el propio personal del hotel el que ha llamado a la Policía, ante la que ha puesto una denuncia contra De Aldama.

Así ha sido el encontronazo

En el momento en el que Díez ha terminado su comparecencia, Aldama ha irrumpido y se ha acercado a la mesa en la que se encontraba la 'fontanera' del PSOE y se ha encarado con ella. "¿Qué tenías tú contra mí para amenazarme?, simple fontanera", le ha dicho. Ante esto, Díez se ha levantado y se ha dirigido hacia la puerta, pero Aldama la ha seguido y ha intentado cortarle el paso, entre gritos de "mentirosa" y "sinvergüenza".

Entre ambos estaba situado el empresario Javier Pérez Dolset, que, entre empujones, ha evitado que Aldama no pudiera abordar a Díez, entre una nube de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas. Tras la atropellada salida de Leire Díez, Aldama se ha dirigido a los medios y ha tildado su comparecencia de "pantomima", al tiempo que ha anunciado que la denunciará. "Esta señora no sabe lo que ha hecho viniendo hoy aquí".

"Os ha mentido, es toda una pantomima. Se está riendo de todos los españoles. Esta señora es una sinvergüenza. ¿Un trabajo periodístico? "¿Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel o a un civil como a mí?", ha expresado Aldama a los medios presentes.

"Iba a agredir a Leire"

Javier Pérez Dolset ha explicado, en una entrevista a RAC1, cómo ha vivido la situación: "Yo estaba en la puerta, de repente ha aparecido este señor y han entrado como un rayo hacia ella. Yo estaba bastante lejos, he tardado en llegar ahí, pero se ha montado una tangana, iba a agredir a Leire, pero por suerte había muchos periodistas que se han puesto en medio y lo han intentado parar. "Ha sido terrible".

Aldama pide explicaciones

Aldama a Espejo Público, que se ha presentado por sorpresa en la comparecencia ante la prensa de Leire Díez, por las alusiones que ha hecho de él. "Me he presentado para que me dijera qué le he hecho yo, o qué malversación tiene conmigo, o qué tiene contra mí para desearme que esté callado, o que ojalá esté bajo tierra", aseguraba Víctor de Aldama.

"El señor Dolset se ha puesto muy agresivo y me ha empujado". Según ha señalado, el propósito principal que esgrime De Aldama era "Desmontar el paripé de esta gente. ¡Que ya está bien! "Ya está bien que mientan a todo el mundo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com