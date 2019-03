IU y PSOE critican las reformas del Gobierno: "Rajoy no puede pedir más paciencia"

El líder de IU, Cayo Lara, ha afirmado hoy que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está "matando" a la sociedad española con sus políticas y ha señalado que la paciencia pedida por el jefe del Ejecutivo podrán tenerla los privilegiados, pero no quienes están sufriendo los rigores de la crisis.

"La realidad de Rajoy no es la que tiene España", ha dicho en una rueda de prensa Cayo Lara, para quien el presidente del Gobierno no piensa en "toda la gente que en estos momentos ya no puede tener más paciencia".

Ha subrayado que Rajoy no debería olvidar que "en España ya van varios suicidios" ni los dramas sociales que se viven cada día y le ha acusado de querer "matar la esperanza" de la sociedad española al seguir asumiendo las imposiciones de la troika europea y los intereses de la banca, el capital financiero y la especulación.

Ha insistido en que hay una alternativa distinta a la "desesperanza" del Gobierno, porque "es posible salir de la crisis creando empleo". En este sentido, ha exigido a Rajoy que convoque a las fuerzas políticas, sociales y sindicales para celebrar un pleno monográfico en el Parlamento destinado a hablar, discutir y alcanzar una propuesta generadora de empleo.

"El objetivo debe ser crear empleo y frenar su destrucción", ha defendido el líder de IU, que ha advertido de que, si no se acepta esta sesión monográfica, su formación tratará de convertir la próxima comparecencia de Rajoy en un pleno sobre el empleo.

Lara ha avisado de que la presión ciudadana se va intensificar y se ha mostrado convencido de que las calles se llenarán de ciudadanos el 1 de mayo exigiendo al Gobierno cambios en sus políticas o dimisiones.

El dirigente de IU espera que las manifestaciones del día 1 sean las más fuertes e intensas de los últimos años, porque "hay que convertir el estado de shock y miedo de la sociedad en rebeldía, reivindicación y en esperanza a sabiendas de que hay una alternativa diferente".

Preguntado por la petición del PSOE al Gobierno para que convoque una mesa de diálogo con políticos y agentes sociales para salir de la crisis, Lara ha subrayado que es lo que IU lleva exigiendo a Rajoy "desde el minuto uno" de su mandato, por lo que ha dado la bienvenida a la propuesta. Ha recalcado que el plan de empleo de su formación viene de lejos y fue presentado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero el PSOE "miró para otro lado".

"El drama es que las propuestas hay que hacerlas cuando se está en el gobierno", ha añadido Cayo Lara, que, no obstante, ha aceptado cualquier propuesta que se parezca a las de IU, "incluso -ha dicho- la de suprimir los billetes de 500 euros que nosotros hicimos hace cuatro años".

Sobre la renuncia de Alfredo Sáenz a los cargos de consejero delegado y vicepresidente del Grupo Santander, ha mostrado su satisfacción, aunque ha recalcado que no sólo debería haberlo hecho antes, sino que no debería haber asumido esos puestos.

Lara cree que el hecho de que la renuncia se haya producido ahora se debe a que "la presión social y popular parece que puede empezar a tener sus efectos".