El PSC no prevé solicitar la comparecencia de Artur Mas por el caso Palau

Según fuentes de este partido consultadas por Efe, el PSC es reticente a llamar a declarar al presidente de CiU al Parlament, a pesar de la intención de ICV-EUiA de incluir a Mas en la lista de comparecientes.

Estas fuentes alegan que actualmente el testimonio de Mas no sería de mucha utilidad, y que hay que centrarse en testimonios más técnicos que aporten algo más de luz en este caso.

Precisamente desde hoy, el Tribunal Constitucional (TC) está reunido para tratar de alumbrar un fallo sobre el Estatut, y una eventual comparecencia de Mas en la comisión de investigación abriría un escenario de confrontación con el tripartito justo en el momento en que el Govern deberá buscar la complicidad de CiU para dar una respuesta unitaria en Cataluña.

De hecho, esta mañana, responsables de CiU y de PSC han mantenido un contacto telefónico para hablar sobre la unidad de reacción ante una sentencia que hace unos cuatro años que se espera.

Aun así, el PSC no cierra la puerta a ampliar el número de comparecencias en la comisión e incluso no descarta que se pueda llamar a responsables de CDC y ex consellers como Felip Puig o Pere Macias, pero todo está a expensas de una reunión prevista para esta tarde con sus socios de ERC e ICV-EUiA.

Mañana a mediodía concluye el plazo para que la comisión de investigación decida si amplía o no la lista de comparecientes o si llama a declarar de nuevo a alguno de los que ya han acudido al Parlament.

Precisamente este fin de semana ha trascendido que el ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, repartía supuestas comisiones del 4% por obras públicas con Carles Torrent, ex responsable de finanzas de CDC y administrador de la Fundación Trias Fargas.

En la jornada de hoy, los grupos parlamentarios también recibirán una abundante documentación sobre el caso, entre ella los siete convenios suscritos entre el Palau de la Música y la fundación Trias Fargas, ahora denominada Catdem.