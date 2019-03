El Príncipe Felipe defiende la formación como arma contra el desempleo juvenil

"No me cansaré de reiterar, cuantas veces sea necesario, que nuestros jóvenes no pueden aspirar a un empleo de calidad sin una adecuada formación", ha indicado Don Felipe en el Palacio de Congresos de la capital gerundense. Para el Príncipe, "formación y empleo son términos casi sinónimos" y ha insistido en que la juventud, las familias y la sociedad no se pueden permitir que un estudiante más abandone sus estudios, tras lo que ha instado incluso a quienes lo hicieron en el pasado a que recuperen su preparación profesional. Don Felipe, que ha estado acompañado por doña Letizia, ha calificado de "gran prioridad para todos" la articulación de soluciones al problema del desempleo juvenil, convencido de que está en juego "el futuro" del país.

"Por ello, todos juntos, Estado, sociedad civil y también la juventud, debemos caminar en una misma dirección", ha indicado el Príncipe Felipe, quien ha añadido que "el esfuerzo de todos es necesario". Ha destacado la labor de la FPdGi para mejorar esta situación, ha elogiado a los premiados por ser "un ejemplo de la necesidad de promover en los jóvenes una actitud creativa" y ha subrayado que no se puede "desperdiciar el talento creativo". "Demasiadas veces ha ocurrido ya. Debemos potenciar el entusiasmo, la imaginación y animar la creatividad de la juventud. Debemos conseguir que sus ideas, por muy irrealizables que parezcan, puedan convertirse en una realidad, por su bien y por el de todos", ha manifestado.

Don Felipe ha recordado que, mañana, se celebra el Fórum Impulsa, que pretende dar herramientas y conocimientos a jóvenes con espíritu emprendedor, y ha señalado que, "incluso en los momentos de más complejidad, la creatividad, la iniciativa y la perseverancia continúan siendo la base del progreso". "Desde la Fundación Príncipe de Girona siempre hemos impulsado la unión y el compromiso de personas de cualquier origen, edad y condición. En todo momento hemos promovido el respeto, el entendimiento y la colaboración como base de la convivencia y condición imprescindible para el progreso en el siglo XXI", ha puntualizado.

El Príncipe ha dado también protagonismo a la ciudad de Girona, que acoge esta cita, y ha recordado que la FPdGi nació "dispuesta a sumarse a los valores que singularizan esta tierra, a un proyecto compartido, abierto e integrador" y ha indicado que así lo ha podido constatar "por parte de sus autoridades y de la sociedad civil".