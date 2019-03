Rubalcaba: "El objetivo de la remodelación es transmitir confianza"

Alfredo Pérez Rubalcaba ha comparecido por primera vez como Portavoz del Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros. Ha centrado su discurso en transmitir la idea de "gobierno global" que tanto el Presidente como los miembros del Ejecutivo tienen asumida después de la remodelación, así como una importante tarea: "explicar a los españoles todo lo que hace el Gobierno".

"Se ha dicho de este gobierno nuevo que el presidente ha intentado introducir gente de experiencia política y con capacidad de comunicar. Algunas de estas reformas suponen sacrificios para los ciudadanos y hay que explicarlas. Gobernar no es pedir un cheque en blanco a los ciudadanos", afirma Rubalcaba, siguiendo la línea de Gobierno abierto a las cuestiones de los ciudadanos.

Rubalcaba considera "enormemente útil" que los responsables de distintas carteras puedan comparecer de forma semanal para que los periodistas les interroguen.

"O convencen a ETA de que lo deje o dejan a ETA""

Sobre las detenciones a miembros de SEGI esta noche, Rubalcaba ha asegurado que su obejtivo es doble: "Tenemos dos objetivos: evitar que haya violencia callejera y que la cantera de ETA se reproduzca". La política antiterrorista, ha querido recalcar el recién estrenado portavoz, "no ha cambiado un ápice y las acciones legales son las mismas".

Además, ha enviado un mensaje a la izquierda abertzale: "O convencen a ETA de que lo deje o dejan a ETA". Insta así a este movimiento a dejar más claro su posicionamiento sobre la violencia.

Corredor y Aído, secretarias de Estado

Rubalcaba ha reconocido que se ha roto una costumbre tras esta remodelación, la de bajar de rango, como ha sucedido en el caso de Bibiana Aído, ahora secretaria de Estado de Igualdad, y de Beatriz Corredor, secretaria de Estado de Vivienda. "No es frecuente en la vida administrativa baje de rango, no se suele pasar de ministro a secretario de estado, eso implica compromiso con el Gobierno, como tienen ambas secretarias".

Un presupuesto "enormemente austero"

Rubalcaba define los presupuestos aprobados en el Congreso como "enormemente austeros". Además, asegura que la austeridad no vale si no está acompañada de reformas y más allá de la laboral, también hay cambios educativos, en ciencia, en justicia... aunque no se les presten tanta atención".

La sucesión de Zapatero

Rubalcaba ha querido zanjar el tema de la sucesión asegurando que "no es ni el lugar ni el momento para hablar de este asunto que saldrá de manera reiterada". Con ello ha evitado dar detalles sobre si su aumento de poder en el Gobierno es un signo de que él podría ser el sucesor del presidente del Gobierno.