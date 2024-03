El presunto 'cerebro' del caso Koldo pide al juez que desbloquee su cuenta embargada "para afrontar sus gastos personales"

Más datos sobre el caso Koldo y es que, sin duda, marca la actualidad política. El empresario Juan Carlos Cueto, investigado en la trama como el presunto 'cerebro' que consiguió contratos durante la pandemia para el suministro de mascarillas, ha pedido al juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que desbloquee una de las cuentas de la que es cotitular porque su embargo es "extremadamente lesivo y perjudicial" para sus intereses, así como para sus dependientes y otros terceros.

Dicha información consta en el escrito que ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 2, al que ha tenido acceso Europa Press. En él, su abogado insta a levantar esta medida cautelar para que Cueto pueda hacer frente a sus gastos personales y familiares que no puede aplazar.

Cueto ha resaltado que es la única cuenta que utiliza debido a que el resto que tiene a su nombre se encuentran bloqueadas por otro procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional, el caso Defex. En esta cuenta bancaria percibiría "el único ingreso" que tiene: la nómina, la cual utiliza "para afrontar la totalidad de sus gastos personales y familiares". "Por tal motivo, el embargo de dicha cuenta bancaria es desproporcionado al impedir al señor Cueto afrontar sus necesidades básicas", ha explicado la defensa.

También se precisa que su cónyuge es titular de la cuenta, por lo que se emplea para pagar el IBI, la comunidad, la luz, el gas e incluso el servicio de limpieza de su casa, comprar la comida de cada día o pagar la pensión alimenticia de sus hijos. Sus gastos al mes serían de unos 4.280 euros. Al estar la cuenta destinada para afrontar estos gastos, entiende que la medida adoptada por el juez el pasado 19 de febrero es desproporcionada.

Es algo que contrasta bastante con la información que emite 'The Objetive', puesto que la mujer de Koldo habría pagado en mano 365.000 euros por uno de los pisos de Benidorm que compró con las ganancias de la trama. Había que blanquear enormes cantidades de dinero y una de las vías fue la mina de pizarra Santa Barbara.

Rifirrafe entre Sánchez y Feijóo por el caso Koldo

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles, Pedro Sánchez no ha cesado en su insistencia a Feijóo de que "pida la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid", ante lo que el caso Koldo y otros temas han salido a relucir. Feijóo ha respondido: "fiestas sórdidas, fotografías que no se pueden enseñar, ferraris, tráfico de maletas, armas, ¿no debe ser usted un poco más prudente? ¿No se da cuenta de que cuanto más encienda el ventilador más acredita su desesperación? Se está investigando a su Gobierno y a usted. De explicaciones. Allá usted, en su casa no deben de estar muy contentos con lo que acaba de decir. No le espera una oposición menos implacable como la que hizo usted hace cinco años. Esta es su trama de corrupción", ha sentenciado el líder de la oposición.

Era este martes cuando el Senado aprobaba la creación de una comisión de investigación sobre la presunta trama de corrupción de Koldo García, exasesor de Ábalos, vinculada a la venta de mascarillas a diferentes administraciones.

