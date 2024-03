Pedro Sánchez exige a Feijóo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso y el líder del PP le pide que "no encienda el ventilador" ante el caso Koldo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han enfrentado este miércoles en el pleno del Congreso. La sesión prometía ser tensa debido a todos los asuntos que rodean la actualidad política como la ley de amnistía, que la Cámara Baja zanjará este jueves, y el caso Koldo activo.

Pedro Sánchez ha insistido en reiteradas ocasiones a Feijóo que "pida la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid". Ante ello, el caso Koldo ha salido a la palestra: "fiestas sórdidas, fotografías que no se pueden enseñar, ferraris, maletas, tráfico de armas, ¿no debe ser usted un poco más prudente? Se está investigando a su Gobierno y a usted. De explicaciones. Allá usted, en su casa no deben de estar muy contentos con lo que acaba de decir. No le espera una oposición menos implacable como la que hizo usted hace cinco años. Esta es su trama de corrupción", ha replicado Feijóo.

Este mismo martes, el Senado aprobaba la creación de una comisión de investigación acerca de la presunta trama de corrupción en la que presuntamente se encuentra inmerso el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, vinculada a la venta de mascarillas a varias administraciones.

Otro de los asuntos que despertaban crispación esta martes era la noticia de la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por defraudar a Hacienda entre los años 2020 y 2021 mediante una supuesta trama de facturas falsas y sociedades pantalla.