La suspensión de la última etapa de la Vuelta a España, protagonista de las portadas internacionales

Desde la BBC a la CNN, pasando por los principales medios deportivos como La Gazzetta dello Sport o L'Equipe, los principales medios de comunicación del mundo se hacen eco de las protestas propalestinas que obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta ciclista a España en Madrid. La BBC informaba que la última etapa de la ronda española quedaba "suspendida por las protestas", mientras que CNN titulaba: "Suspendida la última etapa de la Vuelta a España tras protestas propalestinas".

La Gazzetta dello Sport informaba que "los pro-Palestina invaden el recorrido, la última etapa cancelada. Vingegaard, victoria sin celebración"

"El danés Jonas Vingegaard ganó oficialmente su primera Vuelta, sin embargo, no hubo ganador de etapa, ya que se interrumpió a 60 km de la meta debido a una nueva manifestación pro-palestina", resaltaba L'Equipe.

"Cargas policiales, balas de goma, barreras transformadas en instrumentos de violencia, el centro de Madrid se derrumbó como el final de esta frenética Vuelta a España 2025. La Vuelta a España terminó de la peor manera posible, sin final", concluye el rotativo deportivo francés.

El portal de deportes belga Sporza subraya que "la Vuelta termina con un tono sombrío: las protestas multitudinarias en Madrid obligan a los organizadores a cancelar la etapa final y la ceremonia del podio". "El caos reinó en las calles de Madrid, donde las barreras quedaron reducidas a escombros. La organización de la Vuelta intentó con todas sus fuerzas que Vingegaard se enfundara el maillot rojo en Madrid, pero los numerosos manifestantes que se habían concentrado decidieron lo contrario", añade el medio belga.

Según relata Sporza, "se derribaron las barreras, los manifestantes invadieron el circuito local e impidieron el paso del pelotón. Tras un retraso inicial, que incluyó la caída de un ciclista, la carrera se neutralizó".

En Francia, el rotativo Le Monde, la portada de su web dedica una foto a un manifestante propalestina en las calles de Madrid con el siguiente titular: "Vuelta a España: La última etapa se detiene definitivamente tras la invasión del recorrido por activistas propalestinos".

"Fue una Vuelta marcada por las múltiples protestas pro-palestinas"

El diario neerlandés De Telegraaf resalta que manifestantes propalestinos detuvieron la Vuelta en Madrid y destaca que "ni siquiera la última etapa" se libró de las protestas.

"Sin duda, fue una Vuelta marcada por las múltiples protestas pro-palestinas, que provocaron el acortamiento de varias etapas, situaciones peligrosas durante la etapa e incluso la cancelación prematura de otra. Esto también ocurrió el domingo en las calles de Madrid", informa De Telegraaf.

En Inglaterra, The Guardian subraya la victoria de Vingegaard "tras la cancelación de la última etapa en medio de las protestas pro palestinas en Madrid" e informa de que los manifestantes detuvieron "repetidamente" a los ciclistas y se enfrentaron a la policía durante la última etapa de la carrera.

"Los enfrentamientos se produjeron horas después de que el primer ministro, Pedro Sánchez, expresara su admiración por los manifestantes propalestinos, cuyas actividades a lo largo del recorrido de la carrera llevaron a algunos ciclistas a amenazar con abandonar la competición la semana pasada", informa The Guardian.

El portugués A Bola informa del final de la Vuelta en medio de las protestas propalestinas: "Miles de personas invaden el circuito final de la carrera en la capital española. Los organizadores deciden dar por finalizada la carrera a poco más de 60 kilómetros de la meta".

