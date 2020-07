Preocupan los posibles focos de coronavirus entre los temporeros que viene a trabajar a España

El rebrote de casos de coronavirus en Lleida sigue siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades sanitarias, que podrían ser el origen además de otros casos en el País Vasco, la Comunidad Valenciana y Aragón.

Alguno de esos focos tienen su origen entre los temporeros del campo, más de 50.000 que en esta época acuden a la recogida de las cosechas en el campo, especialmente de fruta.

Reparto de kits de higiene

Desde distintos ayuntamientos de la comarca del Segriá han iniciado una campaña de reparto de kits básicos de higiene con mascarillas y gel hidroalcohólico.

Reparten casa por casa y también por la calle. En Torrelameu, Lleida, ya reparten esos kits higiénicos a todos sus temporeros para prevenir el contagio: "En dos días hemos repartido 1.500 mascarillas" reconoce Carles Comes, alcalde de esa localidad leridana. "Es muy difícil hacer previsión cuándo no sabes como actúa el contagio y el virus" añade Comes.

Para intentar frenar esos contagios se han habilitado albergues como el de Alcarrás, donde vigilan que si alguno de los trabajadores del campo da positivo "pueda cumplir la cuarentena en caso de contacto estrecho" asegura el alcalde, Manel Ezquerra.

También en la capital acogen a los temporeros sin casa, les dan un techo, una cama y garantizan que cumplan el distanciamiento social de al menos dos metros.

"Tarea esencial. No son empresas que se puedan cerrar"

Desde el Ministerio de Sanidad no descartan que surjan más brotes asociados al sector, en concreto, a los temporeros, que por sus condiciones de trabajo, están más expuestos al contagio de coronavirus.

Esta misma tarde, el doctor Fernando Simón, director de alertas sanitarias y portavoz durante la pandemia, reconocía: "Aunque se puedan poner medidas de control y reducción de riesgo, tienen que seguir manteniendo su actividad porque no son empresas que se puedan cerrar".

Simón ha augurado este jueves que a lo largo del verano pueden surgir nuevos brotes de coronavirus entre temporeros porque la campaña de la fruta, como servicio esencial ligado a la alimentación, tiene que seguir.

"La campaña de la fruta va a seguir y podría pasar que hubiera algún brotecillo más", ha insistido.