Fernando Simón: "No me preocupa que un hombre de negocios gane menos, sino quienes no pueden comer con lo que ganan"

Fernando Simón, director director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha dado a conocer que este jueves hay 241 nuevos casos de coronavirus.

"Seguimos con la tendencia descente de las últimas semanas, es verdad, que en las últimas dos o tres se había suavizado pero debido a los rebrotes que está habiendo en España", señala Simón.

"En los brotes de España se están detectando muchos brotes asintómaticos, esto es una muestra del esfuerzo de control de las comunidades autónomas. Casi el 70% son asintomáticos. Ayer se diagnosticaron 241 casos. Se han notificado en los últimos siete días, 10 nuevos fallecidos", ha explicado Simón durante la rueda de prensa.

Añadiendo Simón que hay "52 casos importados que se han identificado en los últimos siete días. En España en esta última semana se han identificado 49.210 casos sospechosos al tener alguna sintamología, y de ellos se ha hecho una PCR al 97% de ellos. De ellos, un 1,2% han dado positivo en coronavirus. Desde el día 11 de mayo hemos pasado positividades entre el 1,2 al 1,4%. Valores que indican que la transmisión se está reduciendo". Actualmente hay 139 personas en la UCI, una cifra que va disminuyendo.

Rebrotes

Simón ha señalado que "el brote de Lugo va reduciendo su interés y los de Cataluña tienen características muy similares con los de Aragón, aunque hay alguna diferencia en cuanto a la capacidad de control de los colectivos. Son los que estamos siguiendo con especial interés".

Simón ha indicado que hasta la fecha no hay ninguna zona que indique la necesidad de que haya que confinar otras zonas. Y ha recordado que la mejor mascarilla es la distancia, aunque no siempre es posible.

Sobre el ascenso de la curva durante esta semana comparada con la semana del 5 al 11 de marzo. A esto Simón dice que en marzo todos los casos eran sintomáticos graves y ahora son mucho más leves. Por tanto, el impacto sobre el sistema es mucho mejor y se transmite mucho menos".

Simón ha explicado que "ya ha dejado de preocupar el coronavirus y ahora preocupa el impacto social y económico que ha tenido en muchísimos hogares españoles. El impacto no ha sido, que personas de mi nivel socioeconómico no podamos haber salido a hacer deporte o no podamos haber hecho grandes negocios. El impacto ha sido las personas que han estado confinadas en espacios de viviendas muy pequeños, que han perdido su trabajo, que han tenido que acudir a la beneficencia para poder comer. Hay es donde está el impacto de verdad".

Añadiendo que a él "que una persona que gane mucho dinero gane un poco menos, eso me preocupa relativamente poco. Me preocupa las personas que no pueden comer con lo que ganan. Este impacto es grave en grupos como los temporeros, que muchos de ellos viven día a día”.