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Reunión Moncloa

Sánchez y Pradales pactan siete nuevas transferencias y refuerzan la cooperación en seguridad

El presidente del Gobierno y el lehendakari acuerdan que el ejecutivo vasco participe en la gestión de los aeropuertos. También han pactado endurecer el control de armas blancas y medidas contra la reincidencia delictiva.

S&aacute;nchez y Pradales

Sánchez y PradalesMoncloa / Borja Puig de la Bellacasa

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Ángel Carreira
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, han cerrado este viernes en La Moncloa un acuerdo político que se traduce en siete nuevas transferencias de competencias al País Vasco y tres acuerdos sobre seguridad ciudadana.

Después de un encuentro bilateral, ambos han participado en la Comisión de Cooperación Estado-País Vasco, en respuesta al compromiso adquirido entre ambos mandatarios en su reunión del pasado mes de enero.

Los acuerdos incluyen la participación del ejecutivo autonómico en la gestión conjunta de los tres aeropuertos vascos mediante un órgano bilateral que permitirá “influir en las inversiones y en los planes” o mejorar la conectividad, según ha destacado Pradales.

Los dos gobiernos se han comprometido a endurecer el régimen de control y sanción sobre el uso de armas blancas y una modificación del Reglamento de Armas para avanzar hacia la prohibición total en determinados espacios. Además, impulsarán reformas frente a la reiteración delictiva. "Queremos poder actuar ante personas que aún no tienen sentencia firme, pero siguen cometiendo delitos", ha afirmado el lehendakari.

Pradales también ha destacado el acuerdo para la participación de la Ertzaintza en extranjería y el acceso del País Vasco a bases de datos europeas contra el crimen organizado.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha subrayado que “el diálogo institucional funciona” y que la cooperación entre administraciones se traduce en avances concretos para la ciudadanía. “Son ya cuarenta los traspasos de competencias a once comunidades autónomas, siempre de acuerdo con sus peticiones”, ha defendido.

Torres ha reivindicado además que las transferencias cerradas son “totalmente acordes con la Constitución y el Estatuto de Gernika” y que el Estado autonómico “no significa un adelgazamiento de la capacidad o la gestión del Gobierno central”.

Imanol Pradales se ha declarado “satisfecho” y ha llamado “trabajar duro” para seguir cerrando acuerdos pendientes en autogobierno.

Otras transferencias pactadas

En la reunión se han cerrado dos traspasos vinculados al Instituto Vasco de Finanzas para mejorar el acceso a la financiación de pymes y empresas, en coordinación con el ICO. “Fortalecerán nuestras capacidades para la promoción de proyectos industriales transformadores”, ha subrayado Pradales.

El acuerdo incluye además la gestión de los centros de reconocimiento médico y la reeducación vial relativos a permisos de conducción; el refuerzo de la capacidad de Euskadi en formación y habilitación en seguridad privada; el ejercicio efectivo de la vigilancia, inspección y control pesquero en aguas interiores y exteriores y la gestión autonómica de las subvenciones a los seguros agrarios combinados.

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