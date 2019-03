El PP ve positiva la sentencia y Patxi López comprende a quienes se sienten frustrados

El lehendakari, Patxi López, ha asegurado que el Gobierno vasco "respeta y acata" la sentencia de la Audiencia Nacional que ha condenado a diez años de cárcel al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y al ex dirigente de LAB Rafa Díez Usabiaga y ha manifestado que entiende que "haya podido generar sorpresa e incluso frustración en algunos sectores de la sociedad vasca en el tiempo en el que estamos viviendo".



En declaraciones a los periodistas, antes de presidir en la localidad guipuzcoana de Oñati el acto de apertura del curso académico 2011/ 2012 de Mondragon Unibertsitatea, López ha afirmado que el Gobierno vasco, como es su "obligación" en un Estado de derecho con separación de poderes, "respeta y acata" la decisión de los tribunales como "ha hecho siempre y hará en el futuro sobre cualquier otra resolución que pueda haber sobre este mismo caso o sobre otros".



No obstante, ha manifestado ser "consciente" de que esta decisión de la Audiencia Nacional ha podido generar "sorpresa e incluso frustración en algunos sectores de la sociedad vasca en el tiempo en el que estamos viviendo".



"Entiendo que, cuando la inmensa mayoría de la sociedad vasca piensa que estamos cerrando el ciclo del terrorismo y de la violencia en este país, toda la gente pueda no comprender esta sentencia", ha asegurado.

El PP cree que la sentencia fortalece la democracia

Sin embargo, el Partido Popular asegura que esta sentencia fortalece la democracia y por su parte los partidos nacionalistas la califican de aberración y argumentan que llega fuera de tiempo.