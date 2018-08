El portavoz sindical de los Mossos: "No tenemos ninguna directriz para identificar a los que ponen o quitan lazos amarillos"

El portavoz del sindicato independiente de los Mossos d'Esquadra (USPAC), Josep Miguel Milagros, asegura que no ha recibido ninguna orden interna para identificar a las personas que ponen o quitan lazos amarillos. "No tenemos ninguna directriz para identificar a los que ponen o quitan lazos amarillos", asegura.

Milagros critica que el Govern no haga caso de las peticiones del cuerpo y pide que dedique su tiempo a retornar "todo lo que nos quitaron en su día". "Por el 1 de octubre se generaron horas y a día de hoy no nos han pagado ni un duro", lamenta el portavoz sindical.

Milagros asegura que se sienten utilizados políticamente por el Govern y por los partidos de la oposición y pide que sus compañeros no sean investigados por temas relacionados con el 1-O porque ellos simplemente se dedican a cumplir órdenes de sus superiores.

Respecto al clima de tensión que se está viviendo en Cataluña por los lazos amarillos, dice no entender lo que está ocurriendo y pide al Conseller que deje de utilizar al cuerpo políticamente.

Pero también critica a la oposición y pide a Ciudadanos que no les utilice políticamente pidiendo la intervención del cuerpo para contentar a sus fieles y recuerda que los líderes de la formación naranja han encabezado manifestaciones para pedir la mejora de las condiciones laborales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pero no luchan por los Mossos d'Esquadra. "No han movido ni un dedo para mejorar las condiciones de los Mossos pero sí han encabezado manifestaciones de Policía Nacional y Guardia Civil", lamenta.

Preguntado sobre si temen que la violencia que se está generando en Cataluña vaya a más, Milagros cree que no "si ciertos partidos políticos no ponen más gasolina al fuego".

"En Cataluña nunca ha habido violencia, ahora bien, si ciertos partidos se dedican a poner una gente contra la otra y pedir que unos vayan a quitar y otros a poner, es difícil que no haya enfrentamientos", asegura.