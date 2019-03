Pons no ve problema en devolver al Estado competencias autonómicas

González Pons, ha señalado que el Estado autonómico no es "un modelo cerrado" y que éste se puede cambiar en función de las exigencias de las comunidades y del Gobierno central o del "momento histórico".

Según ha afirmado, "nadie" se plantea devolver competencias como la sanidad o la educación pero otras que se han transferido sin financiación "igual se pueden devolver", ha apuntado.

Durante estos años, las comunidades autónomas han crecido "tantísimo" que en lugar de acercar a los ciudadanos los centros de decisión política "les hemos acercado la burocracia" y se ha llegado a un punto en el que "tenemos más administración de la que podemos permitirnos", ha añadido en una entrevista en RNE.

Por otra parte, el dirigente popular ha pedido al Gobierno que "ceda el testigo" si "no sabe llevar a cabo las reformas que España requiere" por la situación económica en la que se encuentra. Para González Pons, "si no se hace nada no hace falta esperar a noviembre" para celebrar unas elecciones generales.