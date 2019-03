Pons: "ETA está más fuerte que nunca gracias a Bildu"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha afirmado hoy que, con la presencia de Bildu en los Ayuntamientos, ETA tiene "más poder que nunca en su historia", y por ello ha exigido al Gobierno que no tenga "ni un gesto de conciliación" con la banda.

González Pons se ha referido así, en rueda de prensa, a la presencia de Bildu en las instituciones y al juicio que comienza mañana en la Audiencia Nacional contra el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, y otros acusados, por intentar reconstruir la formación ilegalizada a través del grupo Bateragune. El popular ha mostrado su "preocupación" por el "crecimiento del poder" en el País Vasco de Bildu, una coalición que "ya está mostrando quiénes son: Batasuna, pero con más poder". En ese sentido, ha criticado la decisión del Tribunal Constitucional de permitir que Bildu concurriera a las elecciones del 22 de mayo, en contra de la opinión del Tribunal Supremo de anular sus candidaturas "y de la de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ministro del Interior y oposición parlamentaria".

Según se ha quejado, todos alertaban de que la coalición era "la continuación política de ETA", pero "los únicos que no lo vieron así fueron los del Constitucional", a los que acusa de la "delicada situación actual". "Ahora, ETA sigue existiendo, no ha entregado las armas y la continuación política de ETA tiene más poder que nunca ha tenido en la historia: cuenta con acceso a más datos privados de ciudadanos y dirige la Hacienda de Guipúzcoa y la Policía Local de San Sebastián", ha lamentado.

El popular ha considerado que, en este marco, Bildu está devolviendo a los españoles "al pasado, a épocas que queríamos y deberíamos olvidar", y ha aseverado que mientras que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "dice que en el País Vasco hay hoy menos terror", él cree que hay "más miedo y menos libertad". "La única forma por la que se puede devolver la esperanza a los ciudadanos vascos es cumpliendo la ley. Cuando nos hemos mostrado blandos o comprensivos al aplicar la ley nos hemos quedado cortos en la defensa de la democracia", ha incidido. De este modo, se ha referido al juicio que comienza mañana en la Audiencia Nacional contra el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi -y otros acusados- por intentar reconstruir la formación ilegalizada a través del grupo Bateragune.

El popular ha pedido que "ni Rubalcaba ni Zapatero se crean que los etarras se han vuelto buenos" y les ha exigido "ni un juego, buena palabra o intento de conciliación en el juicio", sino "aplicación estricta y pura de la ley, defensa del Estado de Derecho y honor a las víctimas del terrorismo y la Democracia". Por otro lado, respecto a las manifestaciones vertidas por Rubalcaba sobre las diputaciones provinciales, en las que aboga por su "transformación", González Pons ha defendido su continuidad por desempeñar un "papel fundamental para los pequeños y medianos municipios".

En su opinión, por su funcionamiento "como consorcios", las diputaciones provinciales posibilitan que los municipios más pequeños ofrezcan unos servicios que a lo mejor no podrían, por costosos, si no los operaran en grupo. Por ello, aboga por mantenerlas, dado que "son necesarias y urgentes" y que renunciar a ellas sería hacerlo al principio de igualdad entre los ciudadanos en su acceso a determinados servicios. No obstante, sí se ha mostrado a favor de erradicar la "burocratización" existente en ésta y otras instituciones. "Todas las administraciones, incluidas las diputaciones, han de realizar un esfuerzo de adelgazamiento", ha opinado.