Pons se desdice y afirma que 'ni garantiza, ni promete' 3'5 millones de empleos

Pons ha subrayado que el PP quiere recuperar el empleo perdido porque "es, desde todos los puntos, sensato, razonable y normal". El portavoz del PP ha mostrado su sorpresa por las críticas que su anuncio ha despertado en el PSOE.

"Me sorprende que a alguien le parezca imprudente una afirmación así porque no he prometido, he dicho que aspiramos. 3'5 millones de puestos de trabajo es lo que se ha perdido en la legislatura de Zapatero y Rubalcaba", ha comentado.

González Pons afirmó en anteriores declaraciones que la creación de los 3,5 millones de empleos sería gracias a la irrupción de un millón de nuevos empresarios. Ha recordado que en 1996, cuando el PP llegó al Gobierno, la tasa de paro era del 22%, y ocho años después se habían creado cinco millones de puestos de trabajo.

El vicesecretario de comunicación del PP afirma que lo que verdaderamente le sorprende es que Rubalcaba no diga lo mismo que el PP. Él, como vicepresidente del Gobierno, ha provocado la destrucción de empleo", ha añadido.

Reacciones de otros partidos

La directora de campaña del PSOE, Elena Valenciano, ha tachado este jueves de "insulto a la inteligencia" de los ciudadanos que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, haya asegurado que su partido aspira a crear 3,5 millones de puestos de trabajo.

Valenciano ha denunciado estas declaraciones de Pons porque, ha recalcado, "sabe perfectamente" que en estos momentos de crisis económica "no puede comprometerse a semejante cosa".

Por ello, la dirigente socialista ha instado a los 'populares' a ser un "poquito más serios" en algunos aspectos y ha pronosticado que el partido que dirige Mariano Rajoy va a presentar a Pons "sacando ofertones" porque "no tiene un proyecto político muy sólido" que presentar de cara a las próximas elecciones generales.

Por otro lado, el vicecoordinador del Comité Electoral del PSOE, Antonio Hernando, ha pedido a Pons que sus propuestas preelectorales sean "serias y fundamentadas" y le ha emplazado a que "deje de copiar" el estilo de Alfredo Pérez Rubalcaba, ante la pretensión de que la campaña del PP sea "próxima y cercana".

El jefe del Ejecutivo asturiano, Álvarez Cascos, también ha hecho referencia a las declaraciones de Pons y ha subrayado que lo urgente es transmitir credibilidad a la sociedad para que ésta la traslade a la comunidad internacional. Ha destacado que cualquier gobierno "serio" debería seguir "el camino de los hechos más que el de las declaraciones" ya que "España más que predicadores necesita practicantes".