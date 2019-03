Pons: "El PSOE ha vuelto a mentir sobre la situación en Melilla"

"El Gobierno de Zapatero siempre miente, siempre niega la realidad y esta vez ha vuelto a mentir sobre la situación en Melilla y ha vuelto a negar la realidad", ha subrayado el portavoz popular.



El portavoz de la formación que dirige Mariano Rajoy ha ironizado sobre la falta de actividad del Ejecutivo en "este último mes y medio" y ha alabado las capacidades que ha demostrado el titular de Fomento, José Blanco, que ha puesto de manifiesto que "se pueden hacer recortes de carteras".



Tras señalar que en el periodo estival los españoles "casi no han tenido Gobierno", González Pons ha dicho que Blanco puede hacerse cargo de "todos los Ministerios", e incluso puede actuar "como presidente", por lo que "no haría falta ningún ministro ni ministra más".



El también diputado ha indicado que ya "es costumbre" que el Gobierno niegue un problema y, posteriormente, "todos" los ciudadanos queden perjudicados por esa falta de reconocimiento, al igual que ahora sucede, en su opinión, con "el conflicto con Marruecos" en la frontera con la Ciudad Autónoma de Melilla.



MORATINOS MIENTE AL NEGAR EL PROBLEMA CON MARRUECOS



Ha asegurado que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, "miente" al negar que exista un problema con Marruecos. "Si ha intervenido el Rey, es que había conflicto. Si no hubiera habido conflicto, ¿por qué ha intervenido el Rey?", ha explicado, antes de echar en cara al jefe de la Diplomacia que su "primera aparición" pública este verano sea para negar que exista un problema con el país vecino.



En esa misma línea, González Pons ha insistido en que el PP no puede ser tachado de "desleal" por haber visitado Melilla antes que el Ejecutivo y ha explicado que el problema con Marruecos "no puede ser un asunto menor" porque entonces el Gobierno no habría anunciado la visita de Don Juan Carlos. "No puede ser un asunto menor y un asunto de Estado", ha agregado.



EN MELILLA HAY UN "GRAVÍSIMO CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO"



González Pons ha subrayado que "cuando las cosas van mal", "con el que se puede contar es con el PP", y ha pedido "formalmente" al Ejecutivo que "recupere la 'zona de nadie' de la frontera para evitar que vuelva a producirse" un incidente como el de las últimas semanas y que "visite Melilla antes de ir a Rabat, que hable con los nuestros antes de ir a Marruecos".



También ha incidido en varias ocasiones en los problemas que sufren la Policía y la Guardia Civil en la frontera y ha recalcado que allí se está produciendo "un gravísimo caso de violencia de género ante la ignorancia de Zapatero".



Para explicar la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, González Pons ha puesto como ejemplo que él mismo pudo hablar con una mujer policía y su marido, también agente de la autoridad, que le relataron las agresiones que habían sufrido esas dos personas.