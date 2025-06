La Policía entra en la casa de Santos Cerdán para revisar unos paquetes que él no había pedido

Es una de las personas sobre las que se sitúa el foco político. A media mañana de este martes, saltaba la alerta tras ver a agentes de Policía acceder al domicilio de Santos Cerdán. Eran varios los agentes de la Policía Nacional que se han personaban en la vivienda de Cerdán levantando cierto revuelo. En un primer momento, muchos han pensado que podría tratarse de la UCO de la Guardia Civil, aunque se ha confirmado que no era una presencia relacionada con el caso Koldo.

"He avisado yo a la Policía"

Nuestros compañeros del programa Espejo Público, a través del abogado de Santos Cerdán, han podido confirmar lo ocurrido: "Ha venido la Policía porque hay dos paquetes para mí que yo no he pedido y he avisado yo a la Policía para que los miren ellos. Los paquetes llegaron el viernes y ayer me avisó el portero".

Esta llamada de Cerdán a los agentes se produce después de que Santos Cerdán ya no tenga escolta. Santos Cerdán había sido advertido de que si recibía paquetes sin haberlos pedido, tendría que avisar a los agentes para llevar a cabo su revisión, y así ha procedido.

La dimisión de Santos Cerdán

El pasado 12 de junio, Santos Cerdán presentaba su dimisión como secretario de organización del PSOE tras conocerse el informe de la UCO en el que se le señalaba como el responsable del reparto de mordidas por adjudicaciones públicas. El que hasta el momento era uno de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez difundía una carta en la que explicaba sus razones para tomar esta decisión. Esta es la carta completa:

Ser secretario de Organización del PSOE ha sido el mayor privilegio de toda mi vida. Es un honor que me acompañará siempre. Eso, y haber ayudado a conformar un Gobierno progresista que ha llevado a España a vivir sus mayores cotas de crecimiento, empleo y derechos. Y todo ello a pesar de las adversidades, que han sido muchas.

Precisamente por eso, en defensa de este partido al que tanto debe este país, y de este Gobierno, he decidido presentar la dimisión de todos mis cargos. También haré entrega de mi acta de diputado.

Espero así poder dedicarme en exclusiva a mi defensa, y ofrecer todas las explicaciones pertinentes para demostrar que, como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna.

En la mañana de hoy se me ha notificado el Auto dictado por el Excelentísimo Magistrado del Tribunal Supremo donde se me ofrece la posibilidad de declarar voluntariamente el 25 de junio. Desde mi plena disposición a colaborar con la justicia, voy a comparecer ese día para aclarar todas las cuestiones que se me planteen.

Voy a pedir a mis asesores jurídicos que se personen en el procedimiento judicial para estudiar todas las actuaciones llevadas a cabo, y especialmente los informes en donde se me menciona, con el propósito y la confianza de estar en condiciones de despejar toda duda sobre las referencias a mi persona.

Son tiempos complicados, pero el PSOE es más necesario que nunca. Y yo siempre haré lo que sea mejor para mi partido, y para mi país.

Reitero mi inocencia y confío que la misma quede clara tras mi declaración.

