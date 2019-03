Picardo: "Para parte del PP, el conflicto de Gibraltar es una cortina de humo"

El principal ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, asegura que viene a España "con un arma, el del diálogo" y ha asegurado que Gibraltar "ha tenido buena relación con el PSOE, no así con el PP", y ha añadido que cuando hay problemas en España, "Gibraltar se usa como una una cortina de humo".

Asegura que se siente "comprendido por una parte importante de la clase política española", y que le da pena el pueblo español, al que, según él, no paran de decirle mentiras.

Sobre el contrabando, según datos del Gobierno, éste supone 1.000 millones de pérdidas para España. Ante ello, Picardo asegura que es una pena que el Ejecutivo mienta así a los ciudadanos, y subraya que "por Algeciras entran más cajetillas de tabaco que por Gibraltar, igual que por Canarias, por Andorra o por Barcelona".



Explica que "en Gibraltar están todas las directivas de la UE en materia fiscal, antes incluso que en España", y dice que "si veis Gibraltar se os caen las escamas de los ojos".

Picardo considera, en una entrevista en Espejo Público, que "debemos tener una relación más madura permitiendo que el que va a trabajar allí, pueda también transitar a su casa libremente".

Dice que "la bahía de Gibraltar en el caladero de los bloques se marisqueaba, no pescaba" y que "tenemos una ley pesquera, y tienen que cumplirla, mientras lo hagan, serán bienvenidos" y que, aunque dice que España no reconoce las aguas de Gibraltar, es "el único país del mundo que no quiere reconocerlo".

Por otro lado ha dicho que "es cierto que la Guardia Civil dispara a inocentes en la frontera de Gibraltar" y que "mi mejor relación debe ser con Reino Unido, y luego con España".