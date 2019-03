Pere Navarro: "Con Don Felipe ganaríamos en energía e imagen"

El líder del PSC, Pere Navarro, ha comenzado la entrevista en Espejo Público deseando "una pronta recuperación al Rey" tras su operación de hernia discal. "Tras mis palabras he tenido muchísimas felicitaciones de gente que respeta mucho la figura del Rey por lo que hizo en la Transición, pero ahora estamos en una situación que requiere todas las energías por parte del Rey. Con Don Felipe ganaríamos energia e imagen. Hay que regenerar la democracia", ha insistido.

"Me preocupa la democracia, y mi objetivo es que siga siendo útil a los ciudadanos. Hace falta que estemos todos juntos", ha añadido Navarro. Respecto a cómo se ha tomado el secretario general del PSOE las últimas declaraciones de Navarro, éste insiste en que "Rubalcaba y yo hemos hablado muchas veces estos días. La situación en Cataluña es complicada y la imagen está deteriorada. Creo que era el momento de presentar una propuesta de regeneración".

"Me parece escandaloso que Pons diga que el PSC es un partido independentista. Mi partido defiende el modelo federal, no la independencia. Ellos juegan a la división, unos a la catalana y otros a la española". "En el PP deberían cuidarse mucho del señor Bárcenas que parece saber mucho sobre sus temas. Con el PSOE hay pequeñas discrepancias, pero coincidimos en muchas cosas. PSOE y PSC no se van a divorciar", terminaba diciendo.

Respecto a la figura de Chacón dentro del PSOE, Navarro entiende que "Carme Chacón fue nuestra cabeza de lista y debe seguir luchando por el proyecto en el que creemos. En Sevilla di mi apoyo en privado y en público a Chacón, es una persona muy valiosa".

Finalmente, Navarro ha confirmado que "si se llega a la consulta indepentista, nosotros defenderemos por la unión, pero la consulta tiene que ser legal y acordada".