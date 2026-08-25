Josep Borrell, crítico con la Unión Europea: "La frontera exterior de un país es la exterior de todos"

Josep Borrell, ex Alto Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se pronuncia tras la carta de los 22 países europeos que le criticaron tras lo ocurrido en Ceuta. "Demuestran que no tenían conocimiento en como está organizado el tránsito entre Ceuta y Europa. Parece que no se han enterado que Ceuta es territorio Schengen", recalca Borrell

"España tiene un problema y lo tiene la frontera de Europa", la frontera exterior de un país como España, "es la exterior de todos", concluye Borrell. Se han visto imágenes explícitas de lo ocurrido, "los jefes de gobierno saben lo que pasa, tienen embajadas y lo ven". Este tipo de fenómenos no solo ocurren en nuestro país, tenemos varios ejemplos.

Ayuda de Europa

Josep Borrell, no entiende este trato distinto que le han dado a España, "tenían que haber demostrado un poco de solidaridad".

El Gobierno de España no tiene que pedir ayuda a Europa, ellos tienen frontex, guardias de fronteras desplegados en varios países, "no en Ceuta porque no se considera peligroso para tener que desplegarlo".

Recalca Borrell que el Gobierno español está haciendo lo que tiene que hacer en base a la legislación con la protección de los menores.

Mando único de España 26 días después

Justo antes del primer Consejo de Ministros de este curso tendrá lugar la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional. Alrededor de la mesa en la que se sentará todo el Ejecutivo estarán las medidas económicas y sanitarias necesarias para atender a las millas de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, así como a la población ceutí.

También los posibles mecanismos para poder agilizar las devoluciones a Marruecos, el traslado de 500 niñas a la Península o los controles fronterizos impuestos en los aeropuertos a viajeros procedentes de Italia, después de que ese país los estableciera para los pasajeros llegados desde España. Entre las medidas que hoy verán luz verde se sabe que figura una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la atención a los menores no acompañados que entraron al enclave.

El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, visitó Ceuta este lunes y allí anunció una ampliación extraordinaria e inmediata del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta de 2022, dotado hasta ahora con más de 180 millones de euros, que incorporará medidas para reforzar la seguridad, gestionar los retornos y reactivar la economía de la ciudad.

"Nadie sabe cuantos han entrado, será una estimación decir 80.000 pero nadie sabe realmente en una avalancha cuantos han entrado", advierte Borrell.

Vuelta a Marruecos de todos los migrantes

Marruecos dijo que quería la vuelta de todos pero "eso ya lo veremos" recalca Borrell. "Tenemos que distinguirlo de los menores, no se puede pedir que estas garantías se suspendan.

España tiene una legislación cuando hablamos de menores y se estudie caso por caso su situación, "que no sea una devolución masiva, que se analice" finaliza Borrell.