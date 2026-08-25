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La crisis migratoria en Ceuta centra el primer Consejo de Ministros tras el verano, streaming en directo

Este primer Consejo de Ministros tras el parón por el verano coincide la comparecencia de Margarita Robles en el Congreso de los Diputados.

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Este martes, la reunión del Consejo de Ministros regresa a la agenda política. Este primer encuentro tras el verano pone la mirada en las medidas urgentes en Ceuta, entre las que se encuentran un mando único ante la crisis migratoria, y la declaración de zonas catastróficas en distintas comunidades afectadas por los incendios forestales o las inundaciones.

Sobre la mesa del Consejo de Ministros estarán las medidas económicas y sanitarias necesarias para atender a los miles de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, además de a la población ceutí. Entre ellas, los mecanismos para agilizar las devoluciones a Marruecos, la propuesta de trasladar a la Península a 500 niñas o los controles fronterizos impuestos en los aeropuertos a viajeros procedentes de Italia, después de que ese país los estableciera para los pasajeros llegados desde España.

Situación de interés para la seguridad nacional

El Gobierno declarará la 'situación de interés para la seguridad nacional' en la ciudad autónoma y constituirá un mando único con el fin de coordinar la respuesta a la crisis migratoria, tal y como anunció este lunes el vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras su reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Entre las medidas que aprobará el Consejo de Ministros aparece una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la atención a los menores no acompañados que entraron al enclave.

Se trata de unas medidas que se suman a las anunciadas por Cuerpo tras reunirse con el presidente de Ceuta y anunciar una ampliación extraordinaria e inmediata del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta de 2022, dotado hasta ahora con más de 180 millones de euros, que incorporará medidas para reforzar la seguridad, gestionar los retornos y reactivar la economía de la ciudad.

Recuerda que aquí puedes seguir en directo a través del streaming la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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