Declarado el nivel 1 de emergencia tras complicarse el incendio de Almería de Las Tres Villas

El incendio que comenzaba en torno a las 16:00 horas del lunes 24 de agosto en la provincia de Almería. El fuego se inició en una zona conocida como Doña María, en el entorno de la localidad de Las Tres Villas y el Plan Infoca de la Junta de Andalucía se ponía en marcha una vez más este verano. Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo y el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tomaba la decisión de elevar el nivel de emergencia a 1 tras alcanzar zonas urbanas.

El monte empezó a arder en los alrededores de un parque de molinos de producción de energía eólica aunque hasta el momento se desconocen las causas que dieron origen al fuego. Las fuertes rachas de viento -que alcanzaron los 50 km/h- y la abundancia de pasto seco originaron una rápida evolución del incendio que, a su vez, llevó a los responsables a desplegar numerosos medios terrestres y aéreos desde el primer momento y a aumentarlos pocas horas después.

Confinamientos y evacuaciones

La proximidad de las viviendas a las llamas ha llevado a las autoridades también a recomendar a los vecinos a mantener puertas y ventanas cerradas y que permanezcan en su interior, y a parte de estos confinamientos en Los Sanchos y Gilma, se han llevado a acabo en torno a una veintena de desalojos en varias de las dispersas urbanizaciones de la zona como Los Gatos, Piedras Blancas y La Estación, y Los García. Durante la noche las llamas han ido avanzando en dirección a Nacimiento, otro de los núcleos urbanos de Las Tres Villas.

Los incidentes causados por este incendio no terminan ahí y el tráfico ferroviario ha tenido que ser interrumpido en la línea Almería- Linares Baeza aunque a primera hora del martes ha podido ser restablecida. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha confirmado que la reanudación del tráfico de trenes se ha ordenado tras darse por extinguidas las llamas en esa área concreta y después de que el personal de infraestructura haya reconocido y evaluado el trayecto para garantizar la total seguridad en la circulación. Durante la jornada del lunes, el corte de la vía llegó a afectar a un total de siete trenes de media y larga distancia, lo que obligó a Renfe a activar de aviones de urgencia alternativos de transporte por carretera. Estas medidas implicaron el transbordo de 166 viajeros en autobús desde la estación de Huércal-Viator para poder completar sus respectivos desplazamientos.

Este fuego recuerda tristemente al ocurrido en Los Gallardos a principios del mes de julio y que dejó 14 muertos. Esta tragedia puso de manifiesto la vital importancia de seguir las indicaciones de los efectivos de emergencias para prevenir tragedias.

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