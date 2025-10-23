Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pedro Sánchez pide "tiempo" a Junts para cumplir los acuerdos: "Algunos no dependen en exclusiva del Gobierno"

El presidente afirma que a Cataluña le "sienta bien" el Gobierno de coalición.

Pedro Sánchez en Bruselas

Sánchez pide tiempo a Junts | Europa Press

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, fue dura con el Gobierno de Pedro Sánchez en la sesión de control en el Congreso. Ahí hablo de que quizás el tema no era "cambiar la hora" sino que llegaba "la hora del cambio". El partido de Carles Puigdemont contaba con los siete votos que necesitó Sánchez para volver a ser el presidente y permanece en el Palacio de la Moncloa. Y los está haciendo valer.

"Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio", decía Nogueras desde su escaño. Unas declaraciones que fuentes del Gobierno descartan que se tratara de una amenaza o un ultimátum y lo han rebajado a "un juego de palabras".

El presidente español ha asegurado que tiene "voluntad" de cumplir todos los acuerdos firmados con Junts al inicio de la legislatura, aunque aclara a la entrada de la cumbre de líderes de la UE que algunos de ellos exigen "tiempo, dedicación y esfuerzos" y que no todos dependen en exclusiva del Gobierno. "Estamos haciendo ese trabajo que exige tiempo, dedicación y esfuerzos", asegura el líder socialista.

"Lo estamos haciendo, lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos, evidentemente hay acuerdos que no dependen en exclusiva del Gobierno de España o de los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo" y pone de ejemplo temas como la "inmigración" en referencia al traspaso de las competencias migratorias a Cataluña o las "lenguas cooficiales", tras las exigencias para aprobar el catalán como lengua oficial en la UE.

Sánchez: "A Cataluña le sienta bien el Gobierno de coalición"

El jefe del Ejecutivo defiende su política y asegura que a España y a Cataluña "les sienta bien este Gobierno de coalición" que, a su juicio, ha propiciado un cambio desde el año 2018 de "avance" y no de "involución": "Ahí están los datos".

También avisa de que un Gobierno de PP y Vox supondría una "involución" de medio siglo: "Hay una cuestión hablando de cambio indiscutible". "Creo que cuando hablamos de cambio puede haber cambios para avanzar o cambios para involucionar (...) 50 años atrás", expresa.

Feijóo: "Está pidiendo tiempo para prolongar la agonía"

El presidente el PP cree que corresponde a Junts "tomar sus propias decisiones" porque, a su juicio, Pedro Sánchez, ha pedido tiempo "para prolongar la agonía" de su mandato. "Le corresponde a Junts tomar sus propias decisiones después de dos años de experimentar la política sanchista", ha declarado en Alberto Núñez Feijóo desde Bruselas. "Creo que está pidiendo tiempo para prolongar la agonía de su mandato y la agonía de su Gobierno y la agonía de la situación política española", añade.

"No sé muy bien para qué Sánchez pide tranquilidad, pero yo creo que no hay ni un solo español que esté tranquilo con el Gobierno de Sánchez. ¿Qué hará Junts? Será Junts el que le pueda responder qué es lo que va a hacer", puntualiza.

