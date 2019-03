Sánchez apela a la responsabilidad y solidaridad para un acuerdo migratorio

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha apelado a la responsabilidad y solidaridad de los socios comunitarios para lograr un acuerdo sobre la forma de hacer frente al problema de la migración, una cuestión que mantiene bloqueado el primer Consejo Europeo en el que participa.

Sánchez acudió a esta cumbre alineado con las tesis de Francia y Alemania en torno a este asunto y defendiendo la creación de centros de desembarco seguros de inmigrantes en territorio europeo. Pero considera esta propuesta como un punto de partida para la negociación y la ve compatible con otras como la de crear esos centros fuera de suelo europeo.

El presidente del Gobierno español, ha aprovechado su estreno en un Consejo Europeo para propagar su europeísmo y trasladar a los máximos responsables de las instituciones de la UE que pueden contar con él para avanzar en el proyecto comunitario y buscar soluciones a sus principales desafíos.

'The new guy' (el nuevo chico), como entre bromas le llamó el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean Claude Juncker, no siente como extraña la capital belga ya que es máster en Economía de la UE por la Universidad Libre de Bruselas y trabajó como asesor en el Parlamento Europeo.

Y, además, han sido numerosas las ocasiones en las que ha viajado a ella el día que empezaban las sesiones de las cumbres periódicas de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) pero para acudir a las reuniones previas de líderes del Partido Socialista Europeo.

Este jueves volvió a asistir a esa reunión, pero por primera vez lo hizo como presidente de Gobierno, y, como tal, accedió también por vez primera a una cumbre comunitaria. La ocasión propició que se prodigaran los saludos y felicitaciones de quienes son ya sus colegas europeos, aunque los que participaron el pasado domingo en Bruselas en una reunión sobre inmigración ya lo hicieron en esa jornada.

En la de hoy, Sánchez viajó a la capital comunitaria a primera hora desde Madrid para mantener un encuentro con Juncker, y antes del inicio de la cumbre se entrevistó con el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani. Al presidente del Consejo, Donald Tusk, con el que coincidió ya en la cumbre, le había recibido en Madrid días atrás, y hoy conversó con la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Federica Mogherini, y se reunió con el comisario europeo de Economía y Finanzas, Pierre Moscovici.

Más allá de abordar los asuntos clave del Consejo Europeo, Sánchez aprovechó para trasladar en todas esas reuniones su apuesta decididamente europeísta, tal y como ha asegurado en varias intervenciones desde que accedió a la Moncloa. El Gobierno subraya que frente al temor de nuevos líderes que generen incertidumbre en torno al proyecto europeo, él deja patente en toda ocasión que, por el contrario, España desea situarse en el grupo de cabeza comunitario que aboga por más integración y por buscar respuestas a los problemas de los ciudadanos europeos.

Un mensaje en una cumbre nada fácil para la Europa común ante las diferencias entre los socios sobre la forma de hacer frente al problema migratorio. El europeísmo no sería el centro de la primera charla en persona que tuvieron hoy Sánchez y la primera ministra británica, Theresa May, con quien el presidente del Gobierno español pretendía comentar la necesidad de respetar tras el "brexit" los derechos de los ciudadanos británicos residentes en España y viceversa.