Pedro Sánchez insiste en que "no habrá" una "gran coalición" con el PP

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha insistido en que, en la próxima legislatura, "no habrá" una "gran coalición" con el PP, partido al que ha animado a hablar de "soluciones" para los problemas de los ciudadanos en vez de "coaliciones". Además, ha apuntado que a la secretaria general de los 'populares', María Dolores de Cospedal, que ayer no descartó esta posibilidad, "no hay que hacerle caso".

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con dirigentes del CERMI y visitar la lavandería central de Ilunion, Sánchez ha recalcado que durante estos meses ha dejado claro "por activa y por pasiva" cuál es el "planteamiento" de su partido para la próxima legislatura. "Gran coalición no habrá, lo que habrá serán pactos en beneficio de los ciudadanos", ha explicado Sánchez.

En concreto, ha detallado "cuatro grandes pactos" que cree que necesita España y que quiere "liderar desde el gobierno" si logra ser el próximo presidente: para la reforma de la Constitución, en la educación, para un nuevo sistema energético y para recuperar las políticas de dependencia y autonomía personal.

Así, ha negado las posibilidades de un pacto que ayer aseguró contemplar la también presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, aunque después matizó sus palabras. "Yo creo que los españoles si algo han aprendido a lo largo de estos años es que a la señora de Cospedal no hay que hacerle caso", ha apuntado.