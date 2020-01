Pedro Sánchez y Gabriel Rufián abordan en La Moncloa la necesidad de formar la mesa de diálogo

Más información El Gobierno recupera la mesa de diálogo para antes de las elecciones en Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, han abordado durante una hora este jueves en el palacio de la Moncloa la necesidad de formar la mesa entre gobiernos que el PSOE y el partido independentista pactaron para facilitar la investidura.

Fuentes conocedoras de la negociación de la reunión que ha habido en la Moncloa este jueves han informado sobre esta entrevista, tras lo cual el Gobierno ha subrayado su disposición de constituir esta mesa. Las citadas fuentes han indicado que durante la entrevista se ha planteado la negativa de la formación republicana a apoyar el proyecto presupuestario del Gobierno si la mesa no se constituía antes.

El PSOE niega presiones de ERC para convocar la mesa antes de las elecciones

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario socialista, Adriana Lastra, ha negado este jueves que la decisión del Gobierno de convocar la mesa entre gobiernos antes de las elecciones catalanas, después de anunciar que sería tras los comicios, se deba a presiones de ERC. "Ha sido el convencimiento político", ha asegurado Lastra en declaraciones a los medios antes de intervenir en un acto del PSOE, en el que también participa el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco.

Lastra ha asegurado que el Gobierno siempre ha tenido la misma postura y ha defendido el diálogo con la Generalitat de Cataluña. "Y lo hemos hecho incluso cuando ellos no querían hablar con el Gobierno de España y con el PSOE", ha asegurado. "Habrá reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el 6 de febrero y tendremos esa mesa entre gobiernos", para la que no ha dado ninguna fecha. "Lo que no podíamos es permitir que se pusiera en cuestión la voluntad de diálogo del Gobierno de España", ha afirmado.

Lastra ha insistido en que la voluntad del Gobierno de llegar a acuerdos es clara, así como de encauzar un conflicto político, "que es lo que queremos solucionar". "Queremos dar certidumbre y esperanza a la ciudadanía de Cataluña y al resto de España", ha añadido. La portavoz parlamentaria socialista ha subrayado que la resolución del conflicto catalán pasa por "diálogo, diálogo y dialogo, tal y como dijimos en el debate de investidura"