Elma Saiz comparece en el Congreso y recomienda a Vox un pasaje de la Biblia tras la crisis migratoria en Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha comparecido este viernes en el Congreso de los Diputados para hablar sobre la crisis migratoria en Ceuta y comentar la labor que ha hecho su Ministerio y el Gobierno.

La ministra ha hecho un "llamamiento" a dejar trabajar con "garantías" a la Cruz Roja, que es la encargada de repartir comida a los migrantes en la ciudad autónoma, después de que centenares de personas bloqueasen el jueves durante más de dos horas el acceso de un camión de la organización a la playa del Trampolín.

Asimismo, ha querido mostrar su reconocimiento a la Cruz Roja, a sus responsables y voluntarios por ser "nuestras manos sobre el terreno" y ha objetado que lo ocurrido "no representa la madurez, la solidaridad y el comportamiento ejemplar que caracteriza a la sociedad ceutí".

La referencia a la Biblia

Durante la comparecencia de Saiz en el Congreso, el diputado de Vox, Juan José Aizcorbe, ha cargado contra las organizaciones humanitarias que, según él, viven "de la inmigración ilegal y su miseria", practicando un "humanitarismo cursi e impostor" con una "colección de pijos, muy pijos, muy progres" que "predican generosidad que pagan otros".

A estas acusaciones la ministra le ha respondido con una cita del Evangelio de Mateo: "Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber". De esta manera, Saiz ha rechazado el discurso del "cuanto peor, mejor" de Vox, al considerar que quiere "convertir la deshumanización en política" y ahí siempre van "a tener enfrente" al Gobierno, y se ha mostrado convencida de que el diputado sería incapaz de pasar una noche "en un catre, compartiendo ducha con seres humanos".

En el turno de réplica, Aizcorbe ha hecho referencia por su parte al presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Luis Argüello, y la ministra ha vuelto a responder con otra cita, en esta ocasión del papa León XVI: "No se puede arrodillar uno ante Dios y despreciar al hermano".

"El Gobierno no ha estado a la altura de Ceuta"

Por su parte, la ministra también se ha dirigido al PP, al que ha incidido en si "condena la violencia" y que las entidades tengan que interrumpir el reparto de alimentos. Lo ha hecho en respuesta a la portavoz del Partido Popular en la comisión, Sofía Acedo, quien, convencida de que el Gobierno "no ha estado a la altura de Ceuta", ha criticado la "indecencia" de empezar a tomar medidas tras un mes de vacaciones.

Además, Acedo ha pedido que todos los migrantes, mayores y menores, vuelvan a Marruecos, "uno a uno, individualizados y con todas las garantías", y ha atribuido la entrada masiva en Ceuta a finales de julio a una "crisis de seguridad nacional" y no a "un episodio más de migración".

Saiz ha negado que los migrantes llegados a la ciudad autónoma puedan acogerse al proceso de regularización, que ya está cerrado y tiene unos requisitos claros, y ha prometido que el Ejecutivo seguirá escuchando al presidente, Juan Jesús Vivas, para "compartir y buscar soluciones".

De esta manera, Elma Saiz ha cerrado las comparecencias de los siete ministros que han pasado esta semana por el Congreso para dar cuenta de la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. El lunes es el turno de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la espera de que el jueves lo haga el presidente, Pedro Sánchez.

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